Силовики накрыли семейный наркобизнес в российском регионе В Твери задержали мужчину и его 15-летнего сына по подозрению в сбыте наркотиков

В Твери полиция задержала 52-летнего мужчину и его 15-летнего сына по подозрению в сбыте наркотиков через нелегальный интернет-магазин, сообщила пресс-служба регионального управления МВД в Telegram-канале. Отец вовлек подростка в «семейное дело», предложив помогать фасовать запрещенные вещества на мелкие порции для дальнейших закладок.

По версии следствия, уроженец Ставропольского края работал на наркомаркет, приобретая крупные партии синтетических наркотиков. В арендованной квартире оперативники обнаружили и изъяли пакет с 998,2 грамма кристаллического вещества, 336 готовых свертков, зип-пакеты, контейнер с порошком, флакон с жидкостью и восемь пакетиков с таблетками. Общий вес изъятого приближается к двум килограммам. Также найдены электронные весы, тетради с черной бухгалтерией, банковские карты и телефоны.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков). Отец помещен в СИЗО, решается вопрос об аресте. Сын находится в центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее в Омске осудили шестерых членов двух семей, которые торговали наркотиками в интернете. Среди фигурантов были женщины — мать, дочери, невестка, а также сосед и его сын. Им дали от семи до восьми лет тюрьмы.