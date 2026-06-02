Политолог объяснил, какой эффект оказала в мире нобелевская речь Горбачева

Выступление президента СССР, лауреата Нобелевской премии мира за 1990 год Михаила Горбачева в актовом зале городской ратуши Осло с традиционной нобелевской лекцией

Нобелевская лекция бывшего президента СССР Михаила Горбачева была воспринята как своеобразное завещание и благое пожелание, объяснил NEWS.ru профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, никакого следа в международных отношениях эта речь не оставила.

Нобелевская лекция была прочитана Горбачевым, когда СССР уже рушился, и поэтому выступление было воспринято как своеобразное завещание советского лидера и благое пожелание. Отметим только, что никакого следа ни в советско-европейских, ни в международных отношениях эта речь не оставила. Выступление Горбачева было квинтэссенцией так называемого нового политического мышления: неразделения планеты на отдельные регионы и гармонии сотрудничества, — отметил Ткаченко.

По мнению Ткаченко, содержание речи тогдашнего президента страны можно назвать неосуществимой идеей. А также выступление можно назвать абсолютно нерациональным, никак не связанным с реальностью.

Нобелевская речь Горбачева — это какое-то идеалистическое восприятие мира. Впрочем, это было свойственно советскому лидеру на завершающей стадии его политической биографии, — отметил эксперт

Ранее депутат Госдумы Николай Будуев заявил, что у Горбачева не было четкой экономической стратегии. В частности, по его словам, итогом недальновидных решений генсека стали дефицит товаров и возросшие темпы инфляции.