Кадровой «чехарды» в британском правительстве было бы меньше, если бы власти страны занимались реальными проблемами граждан вместо борьбы с мифической «российской угрозой», заявил директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров в интервью журналу «Международная жизнь». Ресурсов для решения накопившихся задач было бы больше, а недовольства избирателей — меньше, считает он.

Пожалуй, если бы британские власти фокусировались на реальных интересах своих сограждан, а не разыгрывали спектакль с противодействием мифической «российской угрозе» и не изобретали бы «оборонный дивиденд», выгоду от которого обыватель не увидит, то ресурсов для решения накопившихся проблем было бы больше. А недовольства избирателей, а значит, и поводов для кадровой текучки «в верхах» — меньше, — сказал эксперт.

Ранее журналист Дэн Ходжес со ссылкой на источники в британском правительстве сообщил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен добровольно уйти в отставку. По информации собеседников, глава кабмина уже обсуждал это с близкими. Один из министров, пожелавший остаться неназванным, в беседе с Ходжесом отметил, что Стармер понимает текущую политическую обстановку.

Кроме того, из письма министра здравоохранения Великобритании Уэза Стритинга премьер-министру Киру Стармеру стало известно, что чиновник уходит в отставку из-за потери доверия к главе правительства. Он также выразил сомнение, что Стармер сможет привести лейбористов к победе на следующих всеобщих выборах.