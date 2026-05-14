Еще один британский министр покинул пост и призвал уйти Стармера Глава Минздрава Великобритании Стритинг ушел в отставку из-за Стармера

Министр здравоохранения Великобритании Уэз Стритинг объявил об отставке из-за утраты доверия к премьер-министру Киру Стармеру, следует из письма чиновника главе правительства. Стритинг также выразил сомнение в том, что Стармер сможет привести Лейбористскую партию к следующим всеобщим выборам.

Как вы знаете из нашего разговора ранее на этой неделе, утратив доверие к вашему руководству, я пришел к выводу, что было бы бесчестно и против принципов поступить иначе, — говорится в письме.

Стритинг также заявил, что не считает вероятным участие Стармера в качестве лидера партии на следующих парламентских выборах, несмотря на противоположные заявления самого премьера.

Британские политические аналитики рассматривают 43-летнего Стритинга как одного из наиболее вероятных претендентов на лидерство в Лейбористской партии. Его отставка, по мнению наблюдателей, может стать началом открытого политического противостояния внутри партии.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармеру неизбежно придется покинуть свой пост. В частности, глава РФПИ назвал британского лидера неспособным учиться на ошибках. Прежде сам премьер исключил возможность своей отставки, несмотря на поражение лейбористов на региональных выборах. Дмитриев назвал Стармера «хаосом» и заявил, что народ сместит его, чтобы защитить британский образ жизни.