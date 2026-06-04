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04 июня 2026 в 17:24

Европу уличили в системной подготовке к войне с Россией

Полянский заявил о системной подготовке Европы к войне с Россией

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Европа системно и последовательно готовится к войне с Россией, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании постоянного совета организации. Дипломат подчеркнул, что если раньше мысль о неизбежном конфликте казалась европейской общественности дикой, то сегодня элиты ряда стран соревнуются в выдумывании лжи о России и изощренных провокациях, передает РИА Новости.

Приготовления Европы к войне с Россией — это давно уже свершившийся факт, — сказал Полянский.

Он отметил, что дипломатия в Европе давно забыта и сведена к пропаганде и тиражированию антироссийских измышлений. Такая позиция, по словам Полянского, не предусматривает никакого диалога, кроме изложения требований и ультиматумов.

При этом в данных условиях нет ничего удивительного в том, что Европейский союз и НАТО блокируют любые реалистичные мирные инициативы, добавил постпред. Он также указал, что ЕС и Альянс сегодня «из кожи вон лезут», чтобы не допустить договоренностей между Россией и Украиной, поскольку не желают устранения первопричин кризиса.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко счел необходимым не допустить очередного масштабного военного противостояния на планете. По его мнению, такая угроза остро встает перед человечеством в условиях стремительной милитаризации западных стран и возрождения нацизма.

Россия
Дмитрий Полянский
Европа
войны
ОБСЕ
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