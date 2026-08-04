США ведет тайную подготовку Тайваня к войне с Китаем WSJ: США и Тайвань провели секретные военные учения

ВС США и Тайваня проводят секретные военные учения в рамках двустороннего сотрудничества, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на слова главы тайваньского Минобороны Гу Лисюна. Отмечается, что его заявление стало редким случаем публичного признания роли Вашингтона в укреплении военного потенциала острова.

Общественность видит только продажи оружия, но на самом деле сотрудничество является многогранным и включает гораздо больше. Благодаря военным обменам мы получили большой объем практического боевого опыта от США, — заявил Гу Лисюн.

Он также подчеркнул, что в случае потенциального конфликта с Китаем, Тайвань не предусматривают участия американских солдат. В Пентагоне информацию комментировать отказались.

Ранее посольство КНР в Вашингтоне предупредило, что США при неверном подходе к тайваньскому вопросу рискуют спровоцировать прямое столкновение или даже вооруженный конфликт с Китаем. Заявление последовало за высказываниями о планах поставок оружия Тайваню.

До этого министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Марко Рубио потребовал от Вашингтона уважать ключевые интересы республики. Пекин также призвал Штаты соблюдать принцип «одного Китая».