Сотрудник Nvidia оказался в центре скандала с контрабандой чипов в Китай

Сотрудник Nvidia оказался в центре скандала с контрабандой чипов в Китай Сотрудника Nvidia задержали по делу о контрабанде чипов в Китай

В Тайване правоохранители задержали сотрудника Nvidia в рамках расследования о возможной контрабанде ИИ-чипов в Китай, сообщает Bloomberg. Дом и офис мужчины обыскали.

Кроме того, суд инициировал задержание сотрудника компании по подозрению в подделке документов и злоупотреблении доверием. При этом прокуратура провинции Килунг не раскрыла полное имя фигуранта дела и не уточнила характер его связи с Nvidia.

Инцидент может стать первым задокументированным случаем применения юридических мер в отношении сотрудника Nvidia в рамках расследований по незаконному экспорту ее продукции. Расследование стало частью серии из восьми дел о предполагаемой контрабанде чипов компании в Китай.

Ранее сообщалось, что Apple ведет лоббистскую кампанию в администрации США. По информации источника, производитель стремится получить разрешение на закупку чипов памяти у китайской компании CXMT. Компания добивалась этого более месяца, чтобы снизить финансовое давление из-за роста цен на память, вызванного бумом ИИ.