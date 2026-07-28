Производитель заплатит миллиарды долларов за присыпку, вызывающую рак Guardian: Johnson & Johnson выплатит $5,5 млрд для урегулирования исков

Компания Johnson & Johnson сообщила, что выплатит $5,5 млрд для урегулирования десятков тысяч исков, в которых говорится, что детская присыпка и другие тальковые продукты компании вызывали рак яичников, пишет The Guardian. Сделка может положить конец длительному десятилетнему судебному разбирательству.

Соглашение охватывает около 76 тыс. исков. Юридические фирмы истцов охарактеризовали сделку как достойный итог многолетних разбирательств.

Вице-президент по судебным разбирательствам Johnson & Johnson Эрик Хаас назвал обвинения «необоснованными», однако добавил, что компания готова к урегулированию. Окончательная сумма выплат может достичь $7 млрд и более.

Соглашение было достигнуто после ряда судебных побед компании. Федеральный судья ставил под сомнение возможность истцов доказать связь между тальком и заболеваниями.

Ранее главный онколог центра Александр Серяков заявил, что ароматические свечи выделяют вредные компоненты. Он отметил, что при горении парафина испаряются бензол и толуол.

До этого сообщалось, что россиянка помыла голову со скрабом и потеряла память. В больнице ей поставили диагноз — отек мозга.