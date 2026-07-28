ВС РФ «накрыли» объекты ВСУ в 142 районах Российские войска поразили склады горючего, цеха дронов и энергообъекты ВСУ

Российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая склады с боеприпасами и горючим, производства и хранилища беспилотников большой дальности, а также энергетические и транспортные объекты, задействованные в обеспечении ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе операции применялась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — следует из сообщения.

Поражены также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 142 районам.

Ранее ВС РФ атаковали украинские порты и морские суда с помощью БПЛА. В северо-западной части Черного моря уничтожен балкер с военными грузами.