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28 июля 2026 в 14:17

ВС РФ «накрыли» объекты ВСУ в 142 районах

Российские войска поразили склады горючего, цеха дронов и энергообъекты ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины, включая склады с боеприпасами и горючим, производства и хранилища беспилотников большой дальности, а также энергетические и транспортные объекты, задействованные в обеспечении ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в ходе операции применялась оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — следует из сообщения.

Поражены также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников. Всего удары нанесены по 142 районам.

Ранее ВС РФ атаковали украинские порты и морские суда с помощью БПЛА. В северо-западной части Черного моря уничтожен балкер с военными грузами.

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