Стало известно, почему Израиль не бьет по энергетике Ирана

Стало известно, почему Израиль не бьет по энергетике Ирана Министр обороны Израиля Кац заявил о запрете США бить по энергетике Ирана

США не позволяют Израилю бить по энергетическим объектам Ирана, заявил министр обороны страны Исраэль Кац в интервью 14-му каналу израильского телевидения. По его словам, военные хотят уничтожить инфраструктуру противника.

Мы очень хотим нанести удар по энергетическим объектам Ирана, но в настоящее время Соединенные Штаты не позволяют нам это сделать, — заявил Кац.

Министр обороны объяснил такой шаг стремлением избежать нефтяного кризиса. В Пентагоне опасаются считают, что Иран ударит по соседним странам в ответ на атаку по своей энергетике. Кац пригрозил: если Тегеран нападет на Израиль, ответ будет жестким.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Израилем и Штатами проходят в дружественной обстановке. По его словам, этого удалось добиться благодаря ударам по Ирану. Хозяин Белого дома также заверил, что Иран не сможет завладеть ядерным оружием. Он добавил, что Штаты готовы быстро нейтрализовать возможную угрозу.