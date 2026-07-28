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28 июля 2026 в 14:55

Появилась информация о россиянах на затронутом землетрясением острове Кюсю

РСТ: россияне на затронутом землетрясением острове Кюсю не обращались за помощью

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Российские туристы на японском острове Кюсю, где этим утром, 28 июля, произошло землетрясение, не обращались за помощью, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии в Telegram-канале. По данным организации, на этом направлении в целом немного россиян. Экскурсионные программы, отметили там, продолжаются в штатном режиме с учетом рекомендаций местных властей.

По предварительной информации туроператоров — членов Российского союза туриндустрии, организованных российских туристов в районах, затронутых землетрясением на острове Кюсю, немного. Это направление не относится к числу массовых для российского организованного туризма. На данный момент обращений от туристов, информации о пострадавших россиянах или отменах туров не поступало, — говорится в сообщении.

Ранее посольство России в Японии сообщало, что обращений от российских граждан после мощного землетрясения не поступало. Дипломаты продолжают отслеживать происходящее в регионе и остаются на связи. Из-за высокого риска сейсмической активности власти объявили предупреждение об угрозе цунами для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро.

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