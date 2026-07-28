Умер тренер «Динамо» Сандлер: причины, чем запомнился, скандалы, тюрьма

В ночь на 28 июля умер тренер и президент баскетбольного клуба «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер. Ему было 44 года. По предварительным данным, Сандлер разбился на гидроцикле во Владивостоке. Как он развивал баскетбол в Приморье и помог «Динамо» выйти в Единую лигу ВТБ, за что отбывал тюремный срок и почему избил футболиста в бане — в материале NEWS.ru.

Что известно о гибели тренера «Динамо» Сандлера

Трагедия случилась в районе мыса Бурный на Набережной улице во Владивостоке. По предварительным сведениям, гидроцикл, которым управлял Сандлер, врезался в дамбу и налетел на камни. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — Эдуард скончался на месте до приезда скорой помощи. Его смерть подтвердила пресс-служба владивостокского «Динамо».

«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу „Динамо“ прошло большой путь и добилось значимых побед. Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто разделяет эту тяжелую утрату. Светлая память», — говорится в заявлении «Динамо».

Следственный комитет России по Приморскому краю организовал проверку по факту происшествия по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Во Владивостоке появились стихийные мемориалы в память о Сандлере. Похороны запланированы на 30 июля.

Чем известен Эдуард Сандлер

Сандлер родился 31 октября 1981 года во Владивостоке. В 2007-м он стал представителем Ассоциации уличного баскетбола России в Дальневосточном федеральном округе. С 2011-го по 2013-й входил в состав Российской федерации баскетбола (РФБ) на Дальнем Востоке.

Генеральный менеджер БК «Спартак-Приморье» Эдуард Сандлер во время эстафеты Олимпийского огня во Владивостоке Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Первый тренерский опыт Сандлер получил в клубе «Спартак-Приморье». За пять лет работы (2011–2015) команда выиграла шесть медалей чемпионата и Кубка России. В течение своей карьеры Эдуард возглавлял «Сахалин», «Восток-65» и «Динамо-Владивосток» (баскетбольный и футбольный) в качестве тренера и президента. В сезоне-2023/24 динамовцы стали чемпионами Суперлиги.

В августе 2020 года на конференции региональной спортивной молодежной общественной организации «Федерация баскетбола Красноярского края» было принято решение выдвинуть Сандлера в качестве кандидата на пост президента РФБ. Его единственным оппонентом являлся на тот момент действующий руководитель федерации, бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрей Кириленко. По итогам заочного голосования Сандлер набрал 16 голосов, а Кириленко — 109.

Во время своей тренерской карьеры Сандлер не раз отмечался яркими флеш-интервью. В 2025 году после встречи Суперлиги с «Барнаулом» репортер, задавая вопрос, назвал матч зрелищным. В ответ Сандлер перебил его и, используя матерные слова, упрекнул собеседника в том, что тот говорит за него. Журналист отказался продолжать интервью и пожелал Сандлеру всего хорошего. После этого тренер динамовцев уточнил, находился ли он в прямом эфире. В том же сезоне, в апреле 2026-го, Сандлер эмоционально отреагировал на поражение на стадии 1/4 финала от «Новосибирска», использовав ненормативную лексику.

Из-за чего Сандлер сидел в тюрьме