Умер тренер «Динамо» Сандлер: причины, чем запомнился, скандалы, тюрьма

В ночь на 28 июля умер тренер и президент баскетбольного клуба «Динамо» из Владивостока Эдуард Сандлер. Ему было 44 года. По предварительным данным, Сандлер разбился на гидроцикле во Владивостоке. Как он развивал баскетбол в Приморье и помог «Динамо» выйти в Единую лигу ВТБ, за что отбывал тюремный срок и почему избил футболиста в бане — в материале NEWS.ru.
Что известно о гибели тренера «Динамо» Сандлера
Трагедия случилась в районе мыса Бурный на Набережной улице во Владивостоке. По предварительным сведениям, гидроцикл, которым управлял Сандлер, врезался в дамбу и налетел на камни. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — Эдуард скончался на месте до приезда скорой помощи. Его смерть подтвердила пресс-служба владивостокского «Динамо».
«Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу „Динамо“ прошло большой путь и добилось значимых побед. Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто разделяет эту тяжелую утрату. Светлая память», — говорится в заявлении «Динамо».
Следственный комитет России по Приморскому краю организовал проверку по факту происшествия по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Во Владивостоке появились стихийные мемориалы в память о Сандлере. Похороны запланированы на 30 июля.
Чем известен Эдуард Сандлер
Сандлер родился 31 октября 1981 года во Владивостоке. В 2007-м он стал представителем Ассоциации уличного баскетбола России в Дальневосточном федеральном округе. С 2011-го по 2013-й входил в состав Российской федерации баскетбола (РФБ) на Дальнем Востоке.
Первый тренерский опыт Сандлер получил в клубе «Спартак-Приморье». За пять лет работы (2011–2015) команда выиграла шесть медалей чемпионата и Кубка России. В течение своей карьеры Эдуард возглавлял «Сахалин», «Восток-65» и «Динамо-Владивосток» (баскетбольный и футбольный) в качестве тренера и президента. В сезоне-2023/24 динамовцы стали чемпионами Суперлиги.
В августе 2020 года на конференции региональной спортивной молодежной общественной организации «Федерация баскетбола Красноярского края» было принято решение выдвинуть Сандлера в качестве кандидата на пост президента РФБ. Его единственным оппонентом являлся на тот момент действующий руководитель федерации, бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрей Кириленко. По итогам заочного голосования Сандлер набрал 16 голосов, а Кириленко — 109.
Во время своей тренерской карьеры Сандлер не раз отмечался яркими флеш-интервью. В 2025 году после встречи Суперлиги с «Барнаулом» репортер, задавая вопрос, назвал матч зрелищным. В ответ Сандлер перебил его и, используя матерные слова, упрекнул собеседника в том, что тот говорит за него. Журналист отказался продолжать интервью и пожелал Сандлеру всего хорошего. После этого тренер динамовцев уточнил, находился ли он в прямом эфире. В том же сезоне, в апреле 2026-го, Сандлер эмоционально отреагировал на поражение на стадии 1/4 финала от «Новосибирска», использовав ненормативную лексику.
Из-за чего Сандлер сидел в тюрьме
В апреле 2016 года Сандлер был задержан во Владивостоке в рамках расследования дела о нецелевом использовании средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». Его поместили под домашний арест и подписку о невыезде на два месяца. Через месяц Сандлеру разрешили выходить из дома при условии внесения залога в 1 млн рублей.
В июле расследование было завершено и направлено в суд. Сандлера признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, если оно совершено организованной группой либо в особо крупном размере) и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. В октябре 2017-го Сандлер был выпущен по УДО.
Какой конфликт произошел у Сандлера с молодым футболистом
«Чемпионат» со ссылкой на юриста Антона Смирнова сообщал, что 9 апреля 2025 года Сандлер избил 19-летнего футболиста Антона Мухина. Полузащитник принадлежит клубу «Пари Нижний Новгород», но на тот момент был в аренде во владивостокском «Динамо». Утверждалось, что Эдуард якобы находился на восстановительном мероприятии команды в бане и не разрешил молодому игроку сесть на свободное место рядом с собой, потому что тот не поздоровался. Сандлер, по данным СМИ, ударил футболиста по лицу, а на выходе из здания нанес еще четыре удара: два по лицу, два по спине.
«Я был там, где пишут. И мальчик был там, где пишут. И мальчик столкнулся просто с реакцией взрослого мужчины на то, что является во взрослом мужском мире неприемлемым. Не так, как пишут. Везде, где мы, мужчины, используем по отношению к другому мужчине в своей речи слово из трех букв, известное, это означает только одно: все, границы стираются. Ты или отвечаешь за свои слова, или ты не можешь на них ответить. Определенный текст разговора между мужчинами неприемлем. Поэтому существуют поступки, которые показывают маленькой обезьяне — большая обезьяна показывает маленькой, — что такое жизнь, как она устроена», — говорил Сандлер, отвечая на вопрос о причинах произошедшего.
После госпитализации Мухину поставили диагноз «сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области». Футболист написал на Сандлера заявление в полицию, а 10 апреля 2025 года УМВД РФ по Приморскому краю начало проверку. После инцидента генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов отозвал Антона из аренды.
Какие цели ставил Сандлер перед «Динамо» в дебютном сезоне Лиги ВТБ
23 июня Сандлер присутствовал на Совете Единой лиги ВТБ. Он заявил NEWS.ru, что «Динамо» будет стремиться попасть в топ-8 по итогам дебютного сезона в турнире. Сандлер отмечал, что все домашние матчи запланированы на стадионе «Фетисов Арена».
«Основная задача — соответствовать регламенту лиги и сыграть все матчи на „Фетисов Арене“. Это менеджерская задача, чтобы все команды приехали, посмотрели, увидели, что логистика работает и город способен принимать такой турнир. По-спортивному? Думаю, мы способны сделать команду, которая поборется за восьмое место и сыграет в плей-ин», — заявил Сандлер.
Он поблагодарил Приморский край и сообщество «Динамо» за поддержку. Сандлер напомнил, что команда из Владивостока существует пять лет и для спортивного проекта это нормальный срок для выхода в Единую лигу ВТБ с самых низов.
Кто выразил соболезнования в связи со смертью Сандлера
Андрей Кириленко заявил, что Эдуард очень любил баскетбол.
«Со своими особенностями характера, резкий, вспыльчивый, но очень любящий баскетбол и действительно реализовавший очень много проектов, которые связаны с баскетболом. Наверное, последние несколько лет человек вообще олицетворял собой баскетбол в Дальневосточном крае. Конечно, большая потеря и для клуба, и для региона. Человек, который был двигателем, идейным вдохновителем и локомотивом для приморского „Динамо“», — сказал Кириленко.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выразил соболезнования родным, близким и коллегам Сандлера.
«Успел несколько лет поработать на Сахалине, также став для островных спортсменов двигателем к новым достижениям. Вернувшись домой, возглавил приморский баскетбольный клуб „Динамо“. Незадолго до трагической гибели ему было доверено руководить нашей командой в элитном дивизионе российского баскетбола — Единой лиге ВТБ. Мы всегда будем помнить яркие достижения талантливого тренера, навсегда вошедшие в историю приморского спорта», — сказал Кожемяко.
Свои соболезнования также выразили Единая лига ВТБ, ЦСКА, «Зенит», УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Енисей», «Самара», «Автодор», «Уралмаш», «Парма» и МБА.
Читайте также:
«Личная обида главы World Athletics»: российские легкоатлеты об изоляции
Они уходили от Тутберидзе: какие топ-фигуристки бросали звездного тренера
15 лет в НХЛ, Кубок Стэнли, близкий друг Овечкина: как живет хоккеист Орлов