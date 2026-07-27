«Личная обида главы World Athletics»: российские легкоатлеты об изоляции

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допускает россиян на международные соревнования. Организация игнорирует требования Международного олимпийского комитета (МОК). Как изоляция повлияла на российских легкоатлетов — в материале NEWS.ru.

Почему российских легкоатлетов не возвращают на международную арену

7 июля МОК рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов. Кроме того, было временно восстановлено членство Олимпийского комитета России (ОКР). Отстранение организации длилось с октября 2023 года. Теперь все атлеты из РФ могут участвовать в квалификации к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе. Также МОК «в определенный момент» примет решение о показе российского флага, гимна, цветов или других национальных символов на ОИ.

World Athletics отказалась следовать этим рекомендациям. Более того, 3 июля организация оставила в силе отстранение российских спортсменов от международных стартов, несмотря на восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе. Министр спорта России, председатель ОКР Михаил Дегтярев заявил, что президент World Athletics Себастьян Коу не допускает российских спортсменов по личным мотивам.

«Надо понимать, что в легкой атлетике негатив к нам — это личное. Президент этой организации Себастьян Коу баллотировался на пост президента МОК и проиграл с треском нынешнему президенту организации [Кирсти Ковентри]. И, видно, подгаживает. Как говорят? „Англичанка гадит“? Вот сейчас гадит англичанин. Конечно, МОК свой авторитет будет отстаивать. Где-то публично, где-то непублично, тихо», — сказал Дегтярев.

Полина Кнороз Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что говорят российские легкоатлеты о международной изоляции

Трехкратная чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз

«Каждый день мы слышим новости, как россиян допускают в самых разных видах спорта, в том числе с флагом. И только единолично господин Коу вразрез со всеми идет в отказ действовать по справедливости.

Я посвятила этому виду спорта много лет, пришла в него маленькой девочкой. Я уже не хочу лишний раз себя обнадеживать. Если мы в итоге поедем на Олимпиаду и международные соревнования, это будет триумф всей легкой атлетики в России. Мы будем счастливы», — заявила Кнороз на пресс-конференции перед чемпионатом России в Екатеринбурге.

Светлана Аплачкина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чемпионка России — 2026 в беге на 1500 и 5000 м Светлана Аплачкина

«Конечно, это очень сказывается, особенно нынешний сезон. После прошлого было очень тяжело психологически, и до сих пор я еще нормально не восстановилась эмоционально, потому что каждый год у нас может быть максимум чемпионат России. Конечно, хочется конкуренции, хочется международных стартов», — посетовала в беседе с NEWS.ru Аплачкина.

Прыгунья в высоту, серебряный призер чемпионата России — 2026 Мария Кочанова

«Очень сильно гасит мотивацию. И дается это тяжелее, чем в юношестве. В юношестве все-таки было проще, ты как-то попроще относился ко всему. А сейчас понимаешь, что время неумолимо быстро уходит. Мне уже 24. Год назад я была еще в юниорках. А сейчас все, взрослый спорт. Ты уже чувствуешь уходящее время. Это немного обидно. Но в разгар сезона я стараюсь об этом не думать», — сказала NEWS.ru Кочанова.

Мария Кочанова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чемпионка России – 2026 в беге на 200 метров Вера Филатова

«Я заложник ситуации, который не успел особо вкусить международную арену. В целом, естественно, хочется, лукавить не буду. Когда не было соперниц внутри страны, конечно, было грустно. Сейчас у нас в целом результаты растут, мы друг друга мотивируем, стараемся прогрессировать сообща. Но, так скажем, я бы хотела, чтобы до конца моей карьеры появилась какая-то международная практика. Конечно, если она не появится, я не буду сильно расстраиваться, обесценивать свой спортивный путь, потому что я делаю все, что могла. Повлиять на это я не могу, поэтому смирение», — сказала Филатова NEWS.ru.

Вера Филатова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чемпионка мира 2014 года в тройном прыжке Екатерина Конева

«Рано или поздно это когда-нибудь закончится, но вопрос когда и останутся ли эти спортсменки, когда нас выпустят, это уже другой вопрос. Я, конечно же, как и все многие, надеюсь, что в ближайшее время нас допустят, этот бан снимется, и все почувствуют, что такое международная арена», — выразила надежду Конева в разговоре с NEWS.ru.

Многократный чемпион и рекордсмен России в беге на средние и длинные дистанции Владимир Никитин

«Хотелось бы выступать [на международных стартах], хотелось бы, чтобы подтягивалась молодежь. Здесь ты выходишь, и темп не такой высокий. Мне кажется, мотивация ребят — выйти, попасть в призы, и все. Это самая главная задача», — сказал NEWS.ru Никитин.

Прыгунья в высоту, чемпионка России по легкой атлетике — 2026 Надежда Андрюхина

«Нет, никак не влияет [международная изоляция], — призналась NEWS.ru Андрюхина. — Мне кажется, если человек готов прыгать, он это сделает везде. Конечно, мне очень хотелось куда-то поехать, попрыгать с другими девочками, но пока...»

Эмилия Тангара Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чемпионка России — 2026 на дистанции 400 м с барьерами Эмилия Тангара

«Отстранение как раз-таки меня и подтолкнуло искать и использовать те варианты, которые доступны. И этим вариантом оказался NCAA (студенческая лига США. — NEWS.ru), где я могу соревноваться по сути на довольно-таки высоком уровне с девчонками со всего мира», — сказала Тангара NEWS.ru.

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