Надежда Андрюхина в соревнованиях по прыжкам в высоту среди женщин на чемпионате России по легкой атлетике в Екатеринбурге

«Никак не влияет»: легкоатлетка Андрюхина о международной изоляции Легкоатлетка Андрюхина заявила, что на нее не влияет международная изоляция

Прыгунья в высоту, чемпионка России по легкой атлетике — 2026 Надежда Андрюхина заявила NEWS.ru, что международная изоляция никак не влияет на ее настроение и результаты. По ее мнению, если спортсмен готов выступать, он покажет свои возможности на любых стартах.

Нет, никак не влияет [международная изоляция]. Мне кажется, если человек готов прыгать, он это сделает везде. Разница, что это я прыгну здесь. Конечно, мне очень хотелось куда-то поехать, попрыгать с другими девочками, — сказала Андрюхина.

Ранее спортсменка заявила, что наконец-то смогла реализовать свой потенциал. Андрюхина призналась, что абсолютно счастлива. Она отметила хорошую организацию соревнований в Екатеринбурге. Единственным минусом, по словам Андрюхиной, стала жаркая погода в районе плюс 30 градусов.

Чемпионка России 2026 года в беге на 1500 м и 5000 м Светлана Аплачкина заявила, что международная изоляция сильно сказывается на психологии российских легкоатлетов, потому что спортсмены могут выступать только на внутренних стартах. В разговоре с NEWS.ru она заявила о желании как можно скорее выступить на мировой арене.