«Недопущение прорыва»: стало известно, как ВСУ лишились подвоза боеприпасов Боец ВС РФ Смоленск рассказал об изолировании военных ВСУ в Красноярском

Украинские войска оказались изолированы благодаря действиям российских групп спецминирования, рассказал ТАСС начальник инженерных войск 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» с позывным Смоленск. По его словам, дистанционная установка мин проводилась для предотвращения прорыва противника, а также подвоза имущества и личного состава.

Основные усилия инженерного обеспечения были сосредоточены на изоляции населенного пункта Красноярска. Группами спецминирования производилась дистанционная установка мин по изоляции данного района с целью недопущения прорыва противника, подвоза боеприпасов, имущества и личного состава, — сказал Смоленск.

В результате удалось полностью блокировать группировку противника в населенном пункте, добавил командир. Он отметил, что ВСУ также лишились возможности подвозить боеприпасы.

Ранее российские силовые структуры сообщили: оборону ВСУ в населенном пункте Барвиновка в Запорожской области удалось прорвать. Расстояние от Запорожья до села Барвиновка составляет порядка 80 км по автомобильной дороге. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.