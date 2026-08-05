Киркоров стал моделью, Долина бросила парня: как проводят лето дети звезд

До конца лета осталось меньше месяца, а это значит, что новый учебный год не за горами. И если одни звездные наследники решили отдохнуть и набраться сил перед школой, то другие не прекращали учебную деятельность. Как проводят каникулы дети Ираклия Пирцхалавы, певицы Ханны, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и других знаменитостей — в материале NEWS.ru.

Как вдова актера Янина помирилась с сыном-подростком

Певица Дарья Клюшникова ухаживала за своим мужем-актером Алексеем Яниным, который был прикован к постели после инсульта. После его кончины бывшая участница «Фабрики звезд» одна воспитывает сына Андрея. Она поделилась с NEWS.ru, что самым сложным для нее как матери стал подростковый период сына. После одной из ссор Андрей собрал вещи и ушел из дома, призналась артистка. Позже он вернулся и извинился.

«В этом году сын проводит лето в деревенском доме у моих родителей под Воронежем. У него там свои друзья, компания. Ему 14 лет, он находится в стихии взросления, пробует что-то новое. Недавно он гулял до 06:00. Я, конечно, каждый час писала: „Где ты?“, „Что ты?“ Мальчик вырос, что теперь поделаешь, это должно было произойти», — заметила певица.

Певица Ханна и Пашу (Павел Курьянов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где проводят лето дочки певицы Ханны

В разговоре с NEWS.ru певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) посетовала на плотный рабочий график — за прошедшие месяцы лета ей так и не удалось отдохнуть. Исполнительница хита «Французский поцелуй» выразила надежду, что все же сумеет найти время на отпуск с семьей. Пока же дочери Адриана и Камилла проводят лето за городом и устраивают костюмированные шоу, добавила артистка.

«У нас есть семейная традиция — мы собираем грибы, сидим у камина и жарим маршмеллоу. А еще девочки любят наряжаться в мои сценические костюмы и каждый день устраивают какие-то шоу, показ мод (смеется)», — рассказала Ханна.

Она добавила, что пока не начала готовить детей к школе. «Обычно это происходит в последний день», — с иронией пояснила певица.

Какое хобби выбрал сын Киркорова

Певец Филипп Киркоров признался, что недавно вернулся с моря, во время этого отпуска в домашнем кругу отметил день рождения сына Мартина. Артист не стал уточнять, какой курорт выбрал, но поделился, что предпочел активный отдых. «Вместе с дочерью и сыном поплавали, на джетике покатались, спортом позанимались, в гольф поиграли, побоксировали», — сказал он.

После возвращения с моря Мартин, по словам Киркорова, не только продолжил занятия по боксу, но и нашел для себя новое увлечение. Он дебютировал на подиуме во время показа коллекции дизайнера Гоши Рубчинского. Теперь сын всерьез занимается моделингом, добавил Киркоров.

«Мартин захотел стать моделью после показа Гоши Рубчинского... Мартин очень красивый! Говорят, это не для мальчиков занятие? Я так не считаю. Зато доходное!» — высказался народный артист России.

Дети певца Филиппа Киркорова Мартин и Алла-Виктория, 2025 год Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Почему 14-летняя внучка Долиной рассталась с парнем

Народная артистка России Лариса Долина рассказала NEWS.ru, что в конце июля отправилась с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой на море. Певица, по ее словам, впервые за долгие годы позволила себе взять отпуск летом, а не зимой.

Долина подчеркнула, что 14-летняя Александра сосредоточена на учебе. Закончила восьмой класс круглой отличницей, в новом учебном году ей предстоит подготовка к ОГЭ, уточнила Лариса Александровна. Она добавила, что внучка успешно проявляет себя и в гуманитарных, и в точных науках — поэтому пока не определилась с выбором профессии.

«Многие подростки вызывают у меня сомнения, но Саша — гибкий человек. Она много читает, сочиняет стихи, пишет рассказы. В 14 лет это редкое явление, молодежь стала забывать русский язык», — подчеркнула народная артистка РФ.

Однако Александру интересует не только наука. Не так давно она рассталась с парнем, но довольно легко перенесла этот этап, отметила звездная бабушка. «У Саши была любовь, но она попрощалась с мальчиком. Я ей говорила: „Не торопись, хороший мальчик, мы его принимаем“. Но у нее есть свое мнение», — поделилась певица.

Где будут учиться сыновья Ираклия Пирцхалавы

Певец Ираклий Пирцхалава и его бывшая жена Елена Гребенщикова сохранили дружеские отношения. Елена с сыновьями Ильей и Александром сопровождают артиста на выступлениях, а в скором времени семья отправится на отдых в Грузию.

Ираклий Пирцхалава Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

По словам певца, сыновья активно проводят свободное время — занимаются спортом, играют на музыкальных инструментах, изучают иностранные языки.

«Дети — моя гордость. Мы не торопимся с выбором будущей профессии. Они очень любят развиваться, учиться. Увлекаются разными видами спорта — борьбой, баскетболом. Старший сын играет на фортепиано и на гитаре. Младший гениально рисует, он учится в художественной школе», — рассказал Ираклий.

Он добавил, что раньше дети учились за рубежом в элитных школах, в этом году вернулись в Москву. «Где родился, там и пригодился, как говорится. Я вижу большой потенциал для их развития в России», — заключил Ираклий.

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