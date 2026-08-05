«Нужен налог на роботов»: глава ФНПР — о защите сокращаемых и соцгарантиях

Искусственный интеллект лишит работы миллионы, а платформенные курьеры остаются без социальных гарантий. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев. Он также объяснил, как защитить права работников в эпоху цифровизации, почему сокращений пока бояться не стоит и кто сможет заменить уходящих инженеров.

Что дают профсоюзы работникам сегодня

— Профсоюзному движению в России в прошлом году исполнилось 120 лет, ФНПР — 35. Какие основные достижения организации вы можете назвать?

— Вместе с государственным строем, экономикой и подходами к организации труда менялись и задачи профсоюзов. На первых этапах профсоюзы в первую очередь боролись за базовые трудовые права — достойные условия труда, ограничение продолжительности рабочего времени, социальные гарантии. В советскую эпоху профсоюзы, по сути, стали частью госструктуры, взяв на себя решение комплексных вопросов труда, занятости, социального страхования и оздоровления работников. В новой экономической формации профсоюзы, правительство и бизнес выстроили и продолжают совершенствовать систему социального партнерства. В рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и аналогичных структур в регионах обсуждаются главные задачи и предложения в этой сфере.

ФНПР — крупнейшая общественная организация России. Мы представляем интересы более 18,5 млн работников во всех регионах и отраслях. Вместе с государством и работодателями нам удалось выстроить устойчивую систему коллективных переговоров, соглашений и договорного регулирования трудовых отношений. Мы участвуем в совершенствовании законодательства, развиваем систему профсоюзного контроля, занимаемся вопросами охраны труда, защиты занятости и повышения качества рабочих мест. Среди перспективных направлений работы — цифровизация профсоюзных инструментов, развитие молодежных программ, расширение санаторно-курортной поддержки и участие профсоюзов в новых сферах занятости.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Зачем сегодня нужны профсоюзы? Какие задачи они решают? Как изменился функционал профсоюзов за последние 100 лет?

— Главная задача профсоюзов — защищать интересы человека труда. Это касается не только заработной платы, но и условий работы, безопасности, социальных гарантий, возможности профессионального развития и уверенности человека в завтрашнем дне.

За последние 100 лет роль профсоюзов существенно изменилась. Если раньше основной задачей было добиться базовых трудовых гарантий, то сегодня профсоюзы являются полноценным участником системы социального партнерства. Мы участвуем в разработке законодательства, заключаем коллективные договоры, контролируем соблюдение трудовых прав, помогаем разрешать конфликты переговорным путем. При этом профсоюз — это не только защита прав в случае возникновения проблем, но и конкретные возможности для членов организации уже сегодня.

Например, Федерация независимых профсоюзов России запустила систему профсоюзных преференций «ПрофПлюс», которая позволяет каждому члену профсоюза получать скидки и специальные предложения у партнеров программы независимо от отрасли и региона проживания. Кроме того, члены профсоюзов могут воспользоваться возможностями профсоюзной санаторно-курортной системы и получить путевки в лучшие санатории страны со скидкой 20%. Чисто с практической точки зрения, каждая из этих опций вполне может окупить профсоюзный взнос.

Сегодня появляются и новые направления работы: защита работников цифровых платформ, развитие молодежных программ, использование современных технологий для профсоюзного контроля и обратной связи с членами профсоюзов. При этом базовый принцип остается неизменным — вместе защищать интересы работников и создавать условия для достойного труда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему курьеры и водители такси остаются без соцгарантий

— Как ФНПР предлагает изменить режим для платформенных работников?

— Платформенная занятость — это одна из главных новых тенденций на рынке труда, и задача государства, работодателей и профсоюзов — сделать так, чтобы развитие цифровых платформ не происходило за счет снижения уровня защиты работников. Сегодня многие люди зарабатывают через онлайн-платформы — работают курьерами, водителями, выполняют различные сервисные задачи. При этом зачастую их правовой статус находится между классическим работником и самостоятельным предпринимателем, что создает вопросы с точки зрения социальных гарантий и защиты трудовых прав.

Позиция профсоюзов заключается в том, что независимо от формы оформления человек должен иметь базовый набор гарантий: безопасные условия труда, доступ к социальному страхованию, защиту от необоснованного изменения условий работы и возможность коллективно представлять свои интересы. Важно также исключить ситуации, когда фактически существующие трудовые отношения искусственно оформляются как гражданско-правовые только для того, чтобы снизить ответственность платформы или заказчика. Кстати, этот вопрос сегодня обсуждается и на международном уровне. В частности, Международная организация труда рассматривает регулирование платформенной занятости как одно из ключевых направлений развития трудовых стандартов, поскольку цифровизация экономики должна сопровождаться сохранением фундаментальных прав работников.

При этом нельзя просто механически переносить классические модели занятости на новую цифровую реальность. Необходимо выработать сбалансированный подход, который позволит сохранить гибкость платформенной работы, но одновременно обеспечит людям понятные правила игры, социальную защиту и возможность отстаивать свои интересы. Именно в этом направлении профсоюзы готовы участвовать в формировании новой системы регулирования.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стоит ли ждать волны массовых сокращений в России

— Недавно Роструд сообщал о росте числа «рекомендованных к увольнению» на 43%. Как оцениваете ситуацию? Не ожидает ли нас волна массовых увольнений?

— Последние годы показатель безработицы в стране находится на рекордно низком уровне. Ситуация на рынке труда требует постоянного мониторинга, но сегодня мы не видим признаков масштабной волны увольнений. В основном речь идет о точечных изменениях, связанных с оптимизацией отдельных организаций и отраслей. По данным ФНПР, сокращения пока носят локальный характер.

Главная задача профсоюзов в таких ситуациях — обеспечить соблюдение прав работников, прозрачность процедур и выполнение всех предусмотренных законом гарантий. Важно, чтобы любые изменения проходили с учетом интересов работников и с использованием механизмов социального партнерства. Во многих случаях именно диалог между работодателем и профсоюзом позволяет найти решения, благодаря которым сохраняется коллектив и профессиональные компетенции всего предприятия.

Профсоюзы считают, что сокращение не должно становиться точкой, после которой человек остается один на один с проблемой. Необходимо создавать механизмы, которые позволят работнику переходить в новые сферы занятости, сохраняя профессиональный потенциал и социальную защищенность.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому из работников стоит переучиваться из-за ИИ

— Считаете ли вы ИИ угрозой для сектора занятости? Стоит ли вносить правки по части ИИ и даже роботов в Трудовой кодекс?

— Искусственный интеллект и автоматизация — это прежде всего инструмент развития экономики. Но любые технологические изменения должны учитывать интересы человека труда. Важно заранее создавать механизмы адаптации работников, чьи профессии или рабочие процессы меняются под влиянием новых технологий.

Речь идет о программах переобучения, повышении квалификации, развитии новых компетенций. При этом необходимо обсуждать и более фундаментальные вопросы. Если количество роботов в экономике будет постоянно увеличиваться, возникает вопрос: кто будет обеспечивать налоговую базу, за счет которой функционирует государство? Поэтому необходимо рассматривать возможность специального налогообложения роботизированных систем, а полученные средства направлять на обучение работников, социальные программы и поддержку людей в период профессиональной адаптации.

Главное — сделать так, чтобы технологический прогресс работал в интересах человека, а не создавал новые социальные риски.

— За какими профессиями будущее? Кому стоит переучиваться и переориентироваться на другую сферу деятельности?

— Сегодня наиболее востребованы профессии, связанные с развитием промышленности, инженерией, цифровыми технологиями, медициной и высокотехнологичными производствами. При этом нельзя говорить, что какие-то традиционные профессии исчезнут полностью. Скорее изменятся требования к специалистам и набор необходимых компетенций.

Работникам важно постоянно развиваться, повышать квалификацию и быть готовыми осваивать новые инструменты. Особое значение приобретают системы наставничества, когда опытные специалисты передают знания молодым сотрудникам. Государству, работодателям и профсоюзам необходимо совместно развивать систему подготовки кадров, чтобы образование максимально соответствовало потребностям экономики.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как защитить работников старшего возраста

— Как сегодня обстоит дело с трудоустройством пенсионеров и предпенсионеров? Часто ли ущемляются их трудовые права?

— Работники старшего возраста — важная часть трудового потенциала страны. Их опыт, профессиональные знания и ответственность востребованы во многих отраслях экономики. Понимая это, ФНПР добилась возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам на постоянной основе. Необходимо создавать условия, при которых возраст не становится препятствием для продолжения трудовой деятельности.

Профсоюзы внимательно следят за соблюдением прав таких работников. Если возникают ситуации дискриминации, необоснованного изменения условий труда или нарушения социальных гарантий, профсоюзные организации оказывают правовую помощь и используют все предусмотренные механизмы защиты. Важно развивать систему адаптации рабочих мест, профессионального обучения и передачи опыта между поколениями работников. На уровне Российской трехсторонней комиссии буквально месяц назад были приняты рекомендации для работодателей по созданию комфортных условий трудоустройства и работы для работников старшего возраста.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— В каких сферах сегодня наблюдается дефицит кадров и как эту проблему можно решить?

— Сегодня наиболее острый кадровый дефицит наблюдается в промышленности, инженерных специальностях, IT, медицине и ряде других отраслей, где требуются квалифицированные специалисты. Эта проблема формировалась не один год и связана в том числе с изменением структуры экономики и демографическими факторами.

Решение возможно только через комплексный подход: развитие профориентации, повышение престижа рабочих профессий, связь образования с реальной практикой, расширение системы стажировок и наставничества. Важно, чтобы молодой человек еще во время обучения понимал перспективы своей профессии и видел возможности профессионального роста. Кроме того, необходимо повышать качество рабочих мест — это касается заработной платы, условий труда и социальных гарантий. Именно сочетание этих факторов позволит обеспечить экономику необходимыми кадрами.

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