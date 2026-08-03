Вместо магазинного кетчупа — домашний томатный соус с яблоками на зиму: и к мясу, и к макаронам, и просто ложкой, пальчики оближешь

Вместо магазинного кетчупа — домашний томатный соус с яблоками на зиму: и к мясу, и к макаронам, и просто ложкой, пальчики оближешь

Беру помидоры, яблоки и лук — варю домашний томатный соус с яблоками на зиму, который заменяет магазинный кетчуп и подходит к мясу, макаронам и даже просто ложкой. Это не просто соус, а настоящий кулинарный хипстер: сладость яблок балансирует кислинку томатов, а специи добавляют глубину и аромат. Получается густым, бархатистым, с насыщенным красным цветом и приятным фруктовым послевкусием. Никаких консервантов и загустителей — только натуральные продукты. Зимой открываешь баночку, мажешь на хлеб или добавляешь в пасту — и сразу чувствуешь лето.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг помидоров, 2 крупных кисло-сладких яблока, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, 0,5 стакана сахара, 1 ст. ложка соли, 0,5 ч. ложки молотого черного перца, 0,5 ч. ложки корицы, 2 ст. ложки 9% уксуса, 50 мл растительного масла. Помидоры, яблоки и лук пропустите через мясорубку. Переложите массу в кастрюлю, добавьте масло, сахар, соль и специи, варите на медленном огне 1 час до загустения, периодически помешивая. Добавьте измельченный чеснок и уксус, прокипятите 5 минут. Разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила этот соус для своей семьи. Даже те, кто не любит яблоки в соусе, оценили его баланс. Кстати, вместо уксуса можно использовать лимонный сок — вкус станет свежее. Находка, а не рецепт!