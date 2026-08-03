Проще нет: батон для похудения из творога. Нежный — подаю и с ветчиной, и с красной рыбкой

Проще нет: батон для похудения из творога. Нежный — подаю и с ветчиной, и с красной рыбкой

Когда хочется свежего домашнего хлеба, но без большого количества масла и сахара, готовлю этот творожный батон. Благодаря обезжиренному творогу он получается мягким, хорошо поднимается и долго остается свежим.

Для приготовления понадобится: обезжиренный творог в брикетах — 2 пачки (по 180 г), теплое молоко — 100 мл, сухие дрожжи — 7 г, пшеничная мука — 180 г, соль — 1 ч. л.

В теплом молоке растворите сухие дрожжи и оставьте на 5–10 минут. Затем добавьте творог, соль и постепенно вмешайте муку. Замесите мягкое однородное тесто, накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место примерно на 1 час.

За это время тесто увеличится в объеме. После подъема переложите его на слегка подпыленную мукой поверхность, сформируйте продолговатый батон и выложите на противень с пергаментом. Острым ножом сделайте несколько косых надрезов сверху и оставьте еще на 15–20 минут для расстойки.

Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 30–35 минут до румяной золотистой корочки. Готовый батон полностью остудите на решетке.

Главный секрет — использовать именно плотный брикетный творог. Он содержит меньше влаги, поэтому тесто не потребует лишней муки, а мякиш получится воздушным и нежным.

Личный опыт

Этот батон чаще всего пеку вечером, чтобы утром приготовить полезные бутерброды. Особенно нравится сочетание с творожным сыром и слабосоленой красной рыбой, но не менее вкусно получается с нежирной ветчиной, свежими овощами или просто с кусочком сливочного масла.