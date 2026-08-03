Мука, масло и творог — пеку сербскую гибаницу с сыром: слоистая, маслянистая, идеальна к утреннему кофе

Беру муку, сливочное масло и творог — и за 40 минут пеку сербскую гибаницу с сыром: слоистую, маслянистую, идеальную к утреннему кофе. Это не просто выпечка, а настоящий балканский хит: тонкие, как бумага, слои теста, промазанные топлёным маслом и прослоенные пикантной сырной начинкой, превращаются в ароматный, золотистый пирог с хрустящей корочкой и нежной, тягучей сердцевиной. Гибаница получается сытной, но не тяжёлой — каждый кусочек тает во рту, оставляя послевкусие домашнего уюта. Идеально к кофе, чаю или вместо завтрака — съедается быстрее, чем я её собираю.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 г сливочного масла, 200 г творога (жирного), 250 г сыра (фета или брынза), 2 яйца, 200 мл тёплой воды, 1 ч. ложка соли. Замесите мягкое тесто из муки, соли, яйца и воды, оставьте на 30 минут. Масло растопите. Творог и сыр разомните, добавьте яйцо, перемешайте. Раскатайте тесто в тонкий пласт, смажьте маслом, сложите гармошкой и раскатайте снова — повторите несколько раз для слоистости. Выложите начинку, сверните рулет или пирог, смажьте маслом. Выпекайте при 200°C 25–30 минут до румяной корочки.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту гибаницу для своих домочадцев. Даже те, кто не любит творог, съедали по два куска. Кстати, вместо феты можно взять моцареллу с зеленью — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!