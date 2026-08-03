Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 10:30

Мука, масло и творог — пеку сербскую гибаницу с сыром: слоистая, маслянистая, идеальна к утреннему кофе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, сливочное масло и творог — и за 40 минут пеку сербскую гибаницу с сыром: слоистую, маслянистую, идеальную к утреннему кофе. Это не просто выпечка, а настоящий балканский хит: тонкие, как бумага, слои теста, промазанные топлёным маслом и прослоенные пикантной сырной начинкой, превращаются в ароматный, золотистый пирог с хрустящей корочкой и нежной, тягучей сердцевиной. Гибаница получается сытной, но не тяжёлой — каждый кусочек тает во рту, оставляя послевкусие домашнего уюта. Идеально к кофе, чаю или вместо завтрака — съедается быстрее, чем я её собираю.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 200 г сливочного масла, 200 г творога (жирного), 250 г сыра (фета или брынза), 2 яйца, 200 мл тёплой воды, 1 ч. ложка соли. Замесите мягкое тесто из муки, соли, яйца и воды, оставьте на 30 минут. Масло растопите. Творог и сыр разомните, добавьте яйцо, перемешайте. Раскатайте тесто в тонкий пласт, смажьте маслом, сложите гармошкой и раскатайте снова — повторите несколько раз для слоистости. Выложите начинку, сверните рулет или пирог, смажьте маслом. Выпекайте при 200°C 25–30 минут до румяной корочки.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту гибаницу для своих домочадцев. Даже те, кто не любит творог, съедали по два куска. Кстати, вместо феты можно взять моцареллу с зеленью — вкус станет мягче. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Вместо драников: катаю шарики из пюре, ветчины и сыра — жарю в сухарях до корочки
Общество
Вместо драников: катаю шарики из пюре, ветчины и сыра — жарю в сухарях до корочки
Делаю творожные хачапури с сыром — без дрожжей, на мацони, нежнее, чем из слоёного теста, и ароматнее
Общество
Делаю творожные хачапури с сыром — без дрожжей, на мацони, нежнее, чем из слоёного теста, и ароматнее
Мука, вода и масло — пеку турецкие пиде с мясом: мягкие, с золотистой корочкой, и сытнее любого пирога
Общество
Мука, вода и масло — пеку турецкие пиде с мясом: мягкие, с золотистой корочкой, и сытнее любого пирога
Сырники надоели, готовлю финские лепешки: тот же творог, но с яблоком — подаю с медом или сметаной
Общество
Сырники надоели, готовлю финские лепешки: тот же творог, но с яблоком — подаю с медом или сметаной
Готовлю рогалики из творога на каждый день — без яиц, на кефире, получаются нежнее песочных и ароматнее дрожжевых
Общество
Готовлю рогалики из творога на каждый день — без яиц, на кефире, получаются нежнее песочных и ароматнее дрожжевых
рецепты
выпечка
кулинария
творог
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Постелившую коврик с флагом России мигрантку вышлют на родину
Первый серийный образец новейшего российского самолета взмыл в небеса
Назван алгоритм действий Запада для сокрытия правды о преступлениях ВСУ
Росздравнадзор начал проверку больницы и врачей, заразивших девочку ВИЧ
Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России
На Украине сделали прогноз об окончании СВО
Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке
Суд в Кемерово вынес приговор убийце блогера Натальи Кейль
Новый удар по Wildberries в Хрястово: где были атаки ВСУ 3 августа, жертвы
В Сеуте пришлось оборудовать временный морг на сотни мест
В Иране раскрыли, какая страна выступает посредником в переговорах с США
Власти Испании ищут джихадистов среди мигрантов, проникших в Сеуту
В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
Мадьяр рассказал о работе АЭС «Пакш» на пониженном уровне мощности
Адвокат ответила, что будет в случае признания Telegram экстремистским
Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой
«Прячутся в подвалах»: Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане
Пушилин сообщил об ожесточенных боях на окраинах Николаевки в ДНР
Миколог ответил, почему грибы не стоит собирать в пакет
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.