Лучшие салаты на зиму! 4 простых рецепта: из огурцов, баклажанов и кабачков

Лучшие салаты на зиму! 4 простых рецепта: из огурцов, баклажанов и кабачков

Второй месяц лета подходит к концу, а овощей еще полно — самое время закрывать салаты. Хорошие заготовки выручают, когда свежих огурцов и перцев уже нет, а хочется чего-то вкусного к картошке или мясу. Собрали четыре самых удачных и проверенных варианта. Овощи получаются хрустящими, ароматными и без лишней кислоты.

Рецепт № 1. Огуречный салат с луком — самый простой и хрустящий

Для одной партии возьмите примерно 1 кг небольших огурцов и 2 средние луковицы. Огурцы нарежьте кружочками толщиной 4–5 мм, лук — тонкими полукольцами. На дно чистых литровых банок положите по зонтику укропа и пару зубчиков чеснока. Плотно уложите овощи. В кастрюле вскипятите 1 литр воды с 1,5 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара и 80 мл уксуса 9%. Залейте горячим рассолом банки, стерилизуйте 10–12 минут и сразу закатайте.

Салат получается очень хрустящим, с приятной кислинкой и легким луковым ароматом.

Совет: чтобы салат больше хрустел, добавьте в каждую банку небольшой кусочек корня хрена.

Рецепт № 2. Салат с баклажанами — насыщенный и сытный

Очистите и нарежьте кубиками 1 кг баклажанов, посолите и оставьте на 20 минут, затем отожмите. 2-3 болгарских перца нарежьте полосками, 1 луковицу — полукольцами, 3-4 помидора — кубиками. На сковороде обжарьте лук, добавьте баклажаны и готовьте 8–10 минут. Положите перец, через пару минут — помидоры. Добавьте 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 зубчика чеснока и тушите еще 12–15 минут. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Салат выходит густым, ароматным и отлично подходит как гарнир или самостоятельная закуска.

Совет: баклажаны обязательно посолите заранее — так уйдет горечь и лишняя влага.

Простые заготовки на зиму: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3. Салат с кабачками, морковью и перцем

Молодые кабачки (около 1 кг) нарежьте брусочками или кружочками. Добавьте 2 моркови, нарезанные тонкой соломкой, и 2 болгарских перца полосками. На дно банок положите по веточке укропа и 2 зубчика чеснока. Плотно уложите овощи. Рассол приготовьте из 1 литра воды, 1,5 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара и 80 мл уксуса 9%. Залейте кипящим маринадом, стерилизуйте 12 минут и закатайте.

Салат получается ярким, слегка сладковатым и очень аппетитным.

Совет: кабачки берите молодые — они лучше держат форму и остаются хрустящими.

Рецепт № 4. Овощное ассорти — самое универсальное

Соберите примерно по 300–400 г кабачков, цветной капусты, моркови и болгарского перца. Капусту разберите на небольшие соцветия, остальные овощи нарежьте удобными кусочками. На дно банок положите укроп, чеснок и несколько горошин перца. Плотно уложите овощи. Рассол: 1 литр воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара и 100 мл уксуса. Залейте кипящим рассолом, стерилизуйте 12–15 минут и закатайте.

Ассорти выглядит празднично и хорошо сочетается почти с любыми блюдами.

Совет: цветную капусту можно предварительно бланшировать 1–2 минуты — она останется белой и упругой.

Как закрывать удачные салаты на зиму? Полезные советы

Овощи выбирайте плотные и свежие — от этого зависит не только вкус, но и то, как долго будут храниться заготовки.

Храните все закрутки в прохладном темном месте.

Эти салаты отлично идут к отварному картофелю, мясу, кашам. Есть их можно и просто с хлебом. Можно слегка менять пропорции и добавлять любимые специи. Главное — соблюдать баланс соли, сахара и уксуса.

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