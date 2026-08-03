Турэксперт напомнил о правилах безопасности на отдыхе в Юго-Восточной Азии Турэксперт Арутюнов: лучше не носить крупные суммы наличных в Юго-Восточной Азии

Путешественникам, отдыхающим в Юго-Восточной Азии, не рекомендуется носить с собой драгоценности и крупные суммы наличных, посоветовал в беседе с НСН эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Он также порекомендовал не гулять по неосвещенным местам.

В странах Юго‑Восточной Азии обязательно нужно следить за своими вещами — об этом даже предупреждают в аэропорту. Везде есть соблазн забрать у туриста последние деньги. Организованный туризм не подразумевает заселение в случайные отели или хостелы, где обычно останавливаются самостоятельные путешественники. Для туроператоров вопрос безопасности — один из ключевых. Также важно не носить с собой много наличных: наличие крупной суммы повышает угрозу безопасности, — призвал Арутюнов.

По его мнению, в мире не существует стран, где будет абсолютно безопасно. Эксперт напомнил, что в каждой из них существуют свои особенности культуры и правила поведения, которые важно соблюдать.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что в Таиланде многие россияне берут в аренду байки на длительный срок, не подозревая об опасности. По его словам, при возвращении мотоциклов у туристов нередко возникают конфликты с местными рэкетирами, в ходе которых их могут ограбить и даже убить.