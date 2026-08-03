Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 12:38

Турэксперт напомнил о правилах безопасности на отдыхе в Юго-Восточной Азии

Турэксперт Арутюнов: лучше не носить крупные суммы наличных в Юго-Восточной Азии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Путешественникам, отдыхающим в Юго-Восточной Азии, не рекомендуется носить с собой драгоценности и крупные суммы наличных, посоветовал в беседе с НСН эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Он также порекомендовал не гулять по неосвещенным местам.

В странах Юго‑Восточной Азии обязательно нужно следить за своими вещами — об этом даже предупреждают в аэропорту. Везде есть соблазн забрать у туриста последние деньги. Организованный туризм не подразумевает заселение в случайные отели или хостелы, где обычно останавливаются самостоятельные путешественники. Для туроператоров вопрос безопасности — один из ключевых. Также важно не носить с собой много наличных: наличие крупной суммы повышает угрозу безопасности, — призвал Арутюнов.

По его мнению, в мире не существует стран, где будет абсолютно безопасно. Эксперт напомнил, что в каждой из них существуют свои особенности культуры и правила поведения, которые важно соблюдать.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что в Таиланде многие россияне берут в аренду байки на длительный срок, не подозревая об опасности. По его словам, при возвращении мотоциклов у туристов нередко возникают конфликты с местными рэкетирами, в ходе которых их могут ограбить и даже убить.

Азия
туризм
путешествия
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ нанесли мощные удары возмездия по Украине: пылают суда с грузами ВСУ
Финансист объяснил, как в августе будут выплачивать зарплату
Появились новые подробности по делу об убийстве россиян в Паттайе
В Сеуте раскрыли число мигрантов, оставшихся после прорыва 80 тыс. человек
Дима Билан ответил на критику своего концерта в Москве
Ростовский Минздрав начал помогать школьнице с ВИЧ
Дрон ВСУ ударил по школе в российском регионе
Полиция задержала 60 человек в ходе рейда в кочевых поселениях Ленобласти
В Армении избрали нового спикера парламента
В России впервые разрешили коммерческие перевозки на аэростатах
Политолог рассказал, что может изменить ухудшающиеся отношения России и ФРГ
Москвичам рассказали, сколько продлится 30-градусная жара
Автомобилистам дали советы, как подготовиться к дальней поездке в жару
Использованы специфические полит-технологии: Пригожин о концерте Дмитриенко
Зеленский назвал имя нового главы СНБО Украины
«Никакой кооперации»: оппозиционер Вайдель высказалась о ситуации в Сеуте
ВСУ ударили по детям на пляже: атака на Геленджик 3 августа, сколько жертв
Психолог перечислила риски длительного грудного вскармливания
Соцсеть Трампа начала продавать сверхбыстрый доступ к его постам
В больницу Азова пришли с проверкой из-за скандала с заражением ребенка ВИЧ
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.