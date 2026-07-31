«Могут ограбить и убить»: турэксперт об аренде байков в Таиланде Турэксперт Мкртчян: в Таиланде рэкетиры могут убить арендовавшего байк туриста

В Таиланде многие россияне берут в аренду байки на длительный срок, не подозревая об опасности, заявил в беседе с NEWS.ru вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. По его словам, при возвращении мотоциклов у туристов нередко возникают конфликты с местными рэкетирами, в ходе которых их могут ограбить и даже убить.

Многие местные жители сдают мотоциклы в аренду иностранцам на три — пять месяцев. После длительной эксплуатации байк может прийти в полную негодность. У арендаторов мотоциклов нередко возникают конфликты с владельцами и проблемы с рэкетирами. Многие бандиты, нелегально проживающие в Таиланде, промышляют этим. Они могут избить, ограбить и убить, — предупредил Мкртчян.

Как отмечают СМИ, владельцы транспортных средств просят у отдыхающего залог в виде паспорта. При возвращении байка они заявляют, что турист якобы поцарапал технику, и требуют крупную сумму денег на ремонт.

Ранее Мкртчян рассказал, что за границей аферисты могут обмануть путешественников при заказе экскурсий. Чаще всего жертвами мошеннических схем становятся отдыхающие, которые отправляются на отдых самостоятельно, не обращаясь в агентство. Зачастую у них нет туристических страховок.