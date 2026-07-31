Сябитова объяснила, от каких мужчин надо бежать сразу и без оглядки

Сябитова объяснила, от каких мужчин надо бежать сразу и без оглядки Сябитова посоветовала избегать игроманов, алкоголиков и наркозависимых мужчин

Женщинам не следует «даже начинать» отношения с мужчинами, у которых есть какие-либо зависимости, выразила мнение в интервью NEWS.ru ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова. На премьере фильма «За любовь» она уточнила, что наличие пагубных пристрастий делает совместную жизнь опасной и бесперспективной.

Если вы видите, что мужчина игроман или употребляет запрещенные препараты, алкоголь — бегите от таких парней, — призвала сваха.

Вторым важнейшим маркером телеведущая назвала отношение мужчины к своим родителям. Если он их не уважает, высказывается о них пренебрежительно или скептически, это тоже тревожный сигнал, заявила собеседница.

Если вы видите, что у него взаимоотношения в семье очень плохие, имеется в виду его отношение к родителям скотское — почему вы думаете, что он будет с вами по-другому вести себя в будущем? От таких мужчин тоже бегите! — отметила Сябитова.

Ранее она объяснила, что привязанность мужчины к своей матери является показателем того, что из него получится заботливый муж. Сваха уточнила, что популярный ярлык «сыночка-корзиночка» не должен пугать девушек, если в отношениях матери и сына нет болезненных крайностей.

Также она выразила мнение, что обращение к матери жениха со словом «мама» прямо на свадьбе позволяет невесте мгновенно расположить к себе свекровь. Этот простой, но глубокий психологический прием способен преодолеть любые первоначальные барьеры между женщинами, считает телеведущая.