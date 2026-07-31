Загадочный сигнал «Радио Судного дня» назвали угрозой НАТО

На Западе обратили внимание на сообщения, прозвучавшие в эфире российской радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», говорится в статье британского таблоида The Sun. Издание связало появление новых кодовых слов в эфире станции с возможными угрозами НАТО, однако точное значение переданных сообщений остается неизвестным.

Накануне УВБ-76 в течение нескольких часов выпустила семь сообщений. Среди прозвучавших слов были «Дояропух», «Гиджак», «Монархист», «Пухокорм», «Градосбег», «Взяточница», «Сексофат», «Мотель», «Мужопаюс», «Боязливость», «Степенный», «Цугопенс» и «Кругопаяц». При этом точное значение переданных кодовых слов остается неизвестным.

Ранее полковник в отставке и военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru заявил, что сообщения «Дояропух», «Гиджак» и «Монархист», прозвучавшие в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радио Судного дня», могут быть проверкой. По его словам, переданные сигналы могут быть связаны с элементом системы ядерного дежурства.