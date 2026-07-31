Биолог перечислила лучшие продукты, нормализующие давление

Употребление бананов, шпината, авокадо, папайи и кокоса — источников калия — помогает контролировать артериальное давление, заявила в беседе с Lenta.ru биолог Ирина Лялина. По ее словам, для нормализации этого показателя здоровья также подойдут клубника, малина и смородина. Эти ягоды содержат не только вышеуказанный минерал, но и антоцианы.

Ключевую роль тут играет калий: он помогает организму выводить лишнюю жидкость и тем самым способствует снижению давления. Хорошие источники калия — бананы (в одном примерно 422 миллиграмма) и шпинат (около 558 миллиграммов). Не стоит забывать про авокадо: помимо калия, в нем есть полезные вещества, например авокаден. Схожим эффектом обладают папайя и кокос — в них тоже немало калия (до 600 миллиграммов), — подчеркнула Лялина.

Помимо этого, специалист отметила пользу боярышника, черноплодной рябины, жимолости и калины. Среди овощей она выделила чеснок, лук, запеченный в кожуре картофель, листовые салаты и тыкву. Также она рекомендовала включить в рацион зелень и травяные напитки — например, чай с мятой или цветками календулы, а также отвары из пастушьей сумки и подорожника.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что орехи не влияют на уровень холестерина. Он уточнил, что «вредный» холестерин в основном связан с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров.