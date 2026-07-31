В Госдуме раскрыли, кто из россиян может рассчитывать на бесплатный участок

В Госдуме раскрыли, кто из россиян может рассчитывать на бесплатный участок Депутат Куринный: многодетные семьи вправе получить бесплатный земельный участок

Многодетные семьи, Герои России и Советского Союза, полные кавалеры ордена Славы и матери-героини имеют право получить бесплатный земельный участок, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Алексей Куринный. Такая возможность также есть у участников программ «Дальневосточный гектар» и «Гектар в Арктике». Кроме того, рассчитывать на бесплатный участок могут Герои Труда.

Многодетные семьи с тремя и более детьми имеют право на участок для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства. С этого года многие регионы ввели для них альтернативу — вместо земли многодетная семья может получить единовременную денежную выплату, но при условии нуждаемости семьи в жилье. Эта альтернатива особенно актуальна там, где не хватает подходящих участков с инфраструктурой поблизости, — отметил Куринный.

Парламентарий добавил, что ряд регионов все чаще выделяет бесплатную землю льготным категориям граждан. В их числе — молодые специалисты, уезжающие в села, дети-сироты и ветераны боевых действий. Также такую поддержку получают инвалиды I и II групп и граждане, потерявшие единственное жилье из-за ЧС.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что в некоторых регионах многодетные семьи могут бесплатно использовать парковку. Она отметила, что 95% муниципальных и государственных услуг цифровизированы — их можно получить через личный кабинет на «Госуслугах».