Подозреваемые в похищении Назимовых в Таиланде признались в их убийстве Thairath: задержанные тайцы признались в убийстве двух российских туристов

Задержанные граждане Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известных как Понг и Тхонг, признались в убийстве двух пропавших российских туристов, брата и сестры Романа и Дианы Назимовых, сообщила газета Thairath. По их словам, они захоронили тела.

Подозреваемые во время допроса сообщил, они застрелили младшего брата и забили до смерти его сестру. Они сказали, что напали на россиян с целью ограбления. После задержания злоумышленники будут доставлены в полицейский участок, чтобы выяснить местонахождение тел убитых россиян.

В последний раз брата и сестру Назимовых видели 26 июля. Они вместе с родителями проживали в Таиланде восемь лет. Подростки уехали на мотоцикле в неизвестном направлении, вскоре после того как девушка начала подозревать, что за ней следят. Во время поисков полиция и волонтеры обнаружили транспортное средство разобранным на части и закопанным.

Кроме того, полиция Вьетнама отказалась искать пропавшую в стране 26-летнюю туристку Регину. По их словам, в список пропавших людей входят несовершеннолетние и пожилые люди.