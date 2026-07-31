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31 июля 2026 в 14:01

Отоларинголог поделилась неожиданным способом облегчить боль в горле

Отоларинголог Вашкевич: мороженое может помочь облегчить боль в горле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление мороженого может помочь облегчить боль в горле, заявила в беседе с «Радио 1» отоларинголог Полина Вашкевич. По ее словам, некоторые врачи сами предлагают пациентам этот десерт после удаления небных миндалин и аденоидов. Такая практика позволяет снять отек и улучшить послеоперационное состояние.

Холод может временно купировать болевой синдром, облегчить состояние пациента, немного снять отек в воспаленной слизистой оболочке. Но самое главное — подарить положительные эмоции, — подчеркнула Вашкевич.

Ранее отоларинголог Лев Рудин заявил, что при больном горле шепот может быть вреднее разговора вслух. По его словам, тихая речь оказывает травматичное воздействие на голосовые складки, заставляя их «тереться друг о друга».

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