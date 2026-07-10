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10 июля 2026 в 04:20

Врач развеял главные мифы о здоровье голосовых связок и горла

Врач Рудин: при больном горле шепот вреднее разговора вслух

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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При больном горле шепот может быть вреднее разговора вслух, заявил NEWS.ru врач-отоларинголог, фониатр Лев Рудин. По его словам, тихая речь оказывает травматичное воздействие на голосовые складки, заставляя их «тереться друг о друга».

Миф, что простуду и голос лечит молоко, пожалуй, самый распространенный. На самом деле при употреблении этого продукта в организме вырабатывается много слизи, которая становится дополнительной питательной средой для микроорганизмов. Уже поэтому пользу молока при болезни горла я считаю весьма сомнительной. Еще одно частое заблуждение, что при боли в горле нужно говорить шепотом. На самом деле тихий разговор оказывает травматичное воздействие на голосовые складки. Без звучного голоса они начинают тереться друг о друга, а это приводит к еще большим проблемам, — пояснил Рудин.

Он отметил, что при появлении осиплости, кашля или болевых ощущений в горле лучшей стратегией будет полное молчание. По его словам, если сказать что-то все же необходимо, то делать это стоит своим обычным, естественным голосом.

Если у вас осиплость, кашель или боль в горле, лучше вообще не разговаривать. А если сказать что-то необходимо, говорите как обычно. Не менее интересная история с алкоголем. Многие считают, что он разогревает связки, улучшая или даже восстанавливая звучание голоса. Такой эффект действительно может возникать. Но главное, что алкоголь тормозит кору головного мозга и растормаживает подкорковые структуры. Из-за этого самоконтроль ухудшается, вплоть до полной потери. И конечно, ничего хорошего для голоса в этом нет, — заключил Рудин.

Ранее ассистент кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Пироговского университета Таулан Гедиев заявил, что при банджи-джампинге может случиться отслоение сетчатки глаза. По его словам, опасность во время прыжка кроется в реакции организма на резкие перегрузки.

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