Выпадение волос: основные причины, эффективное лечение и когда пора к врачу

Выпадение волос: основные причины, эффективное лечение и когда пора к врачу

Красивые, густые и шелковистые волосы во все времена считались верным признаком отличного здоровья, высокой жизненной энергии и внимательного отношения к собственному организму. Однако миллионы людей по всему миру ежедневно замечают на расческе, подушке или в сливе раковины пугающее количество упавших волосков.

На самом деле волосы выпадают у всех — это естественный процесс обновления. Но когда волос на расческе становится слишком много, а пробор начинает просвечивать, пора бить тревогу. Разбираемся, в чем причины выпадения волос и когда лечение уже нельзя откладывать.

Какая норма выпадения волос в день

Потеря определенного количества волосяных стержней каждый день — это абсолютно естественный физиологический процесс, обусловленный циклической сменой фаз роста. Каждая волосяная луковица проходит три основных этапа: фазу активного роста (анаген), переходную фазу (катаген) и фазу покоя (телоген), после которой стержень покидает свое ложе. Общепринятая норма выпадения волос в день составляет от 50 до 100 штук, в зависимости от общей густоты и генетических особенностей человека.

Если на голове растет более 100–150 тысяч волосков, ежедневная утрата нескольких десятков из них не приводит к поредению. Однако если вы заметили, что привычная норма выпадения волос в день превышается в несколько раз, а на расческе остаются целые пряди, стоит насторожиться.

Выпадение волос Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простой домашний тест поможет оценить масштабы проблемы: потяните небольшую прядь на макушке или висках. Если в руке осталось более 5–6 волосков, это указывает на развитие патологического процесса, требующего внимательного анализа.

Андрогенетическая алопеция: наследственность и гормоны

Одной из самых частых причин стойкого поредения шевелюры как у мужчин, так и у женщин (да, женщины тоже могут лысеть) является патологическая потеря волос, вызванная генетической чувствительностью фолликулов. Такое состояние называется алопецией. Видов заболевания несколько, у них отличаются симптомы. Давайте разберемся в них.

Андрогенетическая алопеция — очень частый вид болезни. Симптомы такие: у мужчин редеют виски и макушка, у женщин истончаются волосы в центральном проборе головы. При этом заболевании мужской гормон дигидротестостерон разрушительно действует на луковицы, постепенно уменьшая их в размерах и истончая растущие стержни.

Очаговая (гнездная) алопеция проявляется так: на коже возникают круглые или овальные гладкие пятна без волос, иногда чешется кожа.

Наконец, еще один вид алопеции — диффузная. Симптомы такие: волосы сильно и равномерно выпадают по всей голове при мытье или расчесывании.

Грамотное при диагнозе лечение андрогенетической алопеции должно начинаться как можно раньше, пока фолликулы не замещены соединительной тканью. Современные протоколы включают использование специализированных стимуляторов роста и блокаторов 5-альфа-редуктазы, позволяющих остановить прогрессирование поредения и сохранить имеющуюся густоту.

Как бороться с облысением? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помните: без лечения процесс необратим!

Дефицит железа, белка, цинка и витаминов

Качество и скорость роста волос напрямую зависят от бесперебойного поступления в организм строительных материалов, минералов и микроэлементов.

Волосы состоят преимущественно из белка кератина, поэтому при дефицитном рационе питания или жестких диетах организм начинает экономить ресурсы на прическе. Однако наиболее частым скрытым виновником поредения выступает нехватка микроэлементов.

Дефицит железа и выпадение волос тесно связаны: при снижении уровня ферритина в крови волосяные луковицы испытывают гипоксию и массово переходят в фазу покоя. Как итог, волосы становятся ломкими, теряют блеск.

Если человека длительное время беспокоят скрытый дефицит железа и выпадение волос, применение внешних косметических масок не принесет видимого результата. Для восстановления роста необходимо нормализовать уровень железа и гемоглобина с помощью коррекции питания и приема правильных аптечных препаратов.

Кроме того, огромную роль играют цинк, витамины группы B, витамин D и селен. Без их достаточного количества волосяные стержни становятся ломкими, тусклыми и начинают преждевременно выпадать по всей поверхности головы.

Стресс, недосып и переутомление

Современный ритм жизни в мегаполисе сопряжен с постоянными психоэмоциональными нагрузками, повышенной тревожностью и хроническим недосыпанием. Известно, что выраженный стресс и потеря волос связаны прямым физиологическим механизмом: во время сильного нервного потрясения в кровь выбрасываются гормоны кортизол и адреналин. Они вызывают спазм капилляров, питающих волосяные фолликулы, в результате чего луковицы резко лишаются кислорода и питательных веществ.

Почему волосы выпадают Фото: Shutterstock/FOTODOM

Характерной особенностью стрессовой алопеции является временной лаг. Волосы начинают массированно выпадать не в момент трагического или нервного события, а спустя 2–3 месяца после него. Человек может успеть забыть о пережитом нервном срыве и успокоиться, но организм реагирует обильным телогеновым поредением. Для восстановления нормального роста необходимо не только наладить режим сна и отдыха, но и принимать седативные препараты или адаптогены по назначению врача.

Кстати, некоторые специалисты называют стрессовое выпадение у зумеров эпидемией. В молодом возрасте (уже в 20–30 лет) все чаще встречается телогеновое выпадение — равномерное поредение по всей голове.

Эффективные методы лечения: от миноксидила до терапии

Современная трихология располагает огромным арсеналом средств для борьбы с поредением шевелюры любого происхождения. Когда у пациента диагностируется патологическая алопеция, специалист подбирает индивидуальный курс терапии. В него могут входить наружные лекарственные растворы на основе миноксидила, мезотерапия, плазмотерапия (PRP-терапия), а также аппаратные методы стимуляции кровообращения, такие как низкоинтенсивный лазер.

Системный подход к проблеме требует совмещения внешнего ухода и внутренней поддержки организма.

Врачи подчеркивают: не существует универсальной пилюли для всех. Для достижения стойкого результата требуется устранить первопричину — нормализовать гормональный фон, восполнить дефициты витаминов, вылечить заболевания кожи головы и наладить работу желудочно-кишечного тракта.

Когда срочно нужно обратиться к врачу-трихологу

Многие люди пытаются решить проблему выпадения самостоятельно, теряя драгоценное время и применяя народные средства или рекламируемые косметические шампуни. Однако важно точно знать, когда нужно к врачу при выпадении прядей, чтобы предотвратить необратимую утрату фолликулов. Если вы замечаете появление очагов полного облысения, зуд, шелушение кожи или резкое истончение стержней, визит к специалисту откладывать нельзя.

Какая норма выпадения волос в день Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бежать в больницу пора, если выпадают не только волосы на голове, но еще и ресницы и брови, появляются округлые залысины или два месяца подряд вы продолжаете стремительно терять волосы. Точное понимание того, когда нужно обратиться к врачу или обратиться за профессиональной трихограммой при выпадении волос, позволяет своевременно выявить системные патологии и сохранить красоту прически.

Вот краткий перечень симптомов, на которые стоит обратить внимание, одним списком. Сохраните себе памятку.

Выпадение резкое и визуально заметное, количество выпавших волос явно выше нормы.

Поредение пробора, просвечивание кожи головы.

Волосы выпадают целыми пучками при мытье или расчесывании.

На месте выпавших волос не растут новые.

Изменение качества волос: они стали тонкими, тусклыми, ломкими.

Выпадение длится более 2–3 недель.

Врач-трихолог проведет компьютерную спектрометрию, назначит необходимые анализы крови и выявит истинную причину проблемы. Помните: разнообразные заболевания, такие как очаговая, диффузная или рубцовая алопеция намного успешнее поддаются коррекции на ранних стадиях своего развития.

Кто такие сталкеры и что делать, если вас преследуют, читайте в нашей статье.