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31 июля 2026 в 15:50

Ленинградский зоопарк встретил сразу два пополнения

Два двухмесячных птенца нанду поселились в Ленинградском зоопарке

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press
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Два детеныша птиц нанду поселились в Ленинградском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения. Рост двухмесячных самки Майи и самца Апреля достигает 1,4 метра. Отмечается, что птенцы прибыли из парка птиц «Воробьи» Калужской области.

В середине июня в Ленинградский зоопарк приехали два очаровательных птенца нанду. Недавно наши новоселы завершили карантин и переехали в вольер по соседству с павлинами, — говорится в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке родились детеныши питона Вома. Предположительно, на свет появились самец и самка. Сообщается, что змееныши уже прошли линьку и начали питаться. Потомство дала возрастная пара змей, которая живет в зоопарке более 10 лет.

До этого стало известно, что в Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд. Присутствующих ждут интересные мероприятия, приуроченные ко дням рождения живущих в зоопарке панд Диндин и Жуи. Посетить Неделю панд можно по стандартному входному билету. Для участия в лекциях, экскурсиях, а также для посещения кинопоказов требуется регистрация через сервис «Мосбилет».

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