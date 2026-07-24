В Московском зоопарке пройдет Неделя панд Неделя панд пройдет с 25 июля по 2 августа в Московском зоопарке

В Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд, сообщается на сайте мэра Москвы. Присутствующих ждут интересные мероприятия, приуроченные ко дням рождения живущих в зоопарке панд Диндин и Жуи.

В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд. Гостей ждет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко дням рождения любимцев публики — Диндин и Жуи, которые отмечают 30 и 31 июля, — говорится в сообщении.

Посетить Неделю панд можно по стандартному входному билету. Для участия в лекциях, экскурсиях, а также для посещения кинопоказов требуется регистрация через сервис «Мосбилет».

Ранее в столичном зоопарке родился детеныш японских журавлей. Посетители могут полюбоваться птенцом в вольере «Японский дворик». Журавленок вылупился 18 июля, а у его родителей это уже третье потомство. Их первый птенец находится в зоопарке в Гродно, а младший живет на Старой территории Московского зоопарка в отдельном вольере.