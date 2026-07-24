Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 19:25

В Московском зоопарке пройдет Неделя панд

Неделя панд пройдет с 25 июля по 2 августа в Московском зоопарке

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Московском зоопарке с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд, сообщается на сайте мэра Москвы. Присутствующих ждут интересные мероприятия, приуроченные ко дням рождения живущих в зоопарке панд Диндин и Жуи.

В Московском зоопарке, подведомственном столичному департаменту культуры, с 25 июля по 2 августа пройдет Неделя панд. Гостей ждет серия праздничных мероприятий, приуроченных ко дням рождения любимцев публики — Диндин и Жуи, которые отмечают 30 и 31 июля, — говорится в сообщении.

Посетить Неделю панд можно по стандартному входному билету. Для участия в лекциях, экскурсиях, а также для посещения кинопоказов требуется регистрация через сервис «Мосбилет».

Ранее в столичном зоопарке родился детеныш японских журавлей. Посетители могут полюбоваться птенцом в вольере «Японский дворик». Журавленок вылупился 18 июля, а у его родителей это уже третье потомство. Их первый птенец находится в зоопарке в Гродно, а младший живет на Старой территории Московского зоопарка в отдельном вольере.

Москва
зоопарки
панды
животные
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Градус не снижаем»: Минобороны рассказало о новых ударах по Украине
Собянин озвучил количество запущенных в сторону Москвы дронов ВСУ
Появились кадры с места смертельного ДТП с подростками в Татарстане
Свет, металл и информация: из чего состоит навигация для пассажиров
Вучич хочет сотрудничать с Киевом, АвтоВАЗ уходит в отпуск: что дальше
В Сочи спасатели помогли мужчине, застрявшему во время прогулки по лесу
«Много крови и костей»: сафари в Турции закончилось для туристов жутким ДТП
Зеленский сделал неожиданное заявление об окончании конфликта
Лерчек могут отправить под домашний арест после поездки в Петербург
Трамп отверг слухи о поставках оружия из России и Китая в Иран
Россиянин доехал из Таиланда до Крыма на велосипеде
В полку «Скала» сняли видео с пытками новобранцев с заклеенными ртами
Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, летевших на Москву
Иран решил пойти на жесткие меры в ответ на агрессию США
В Московском зоопарке пройдет Неделя панд
Российские войска поразили суда с военными грузами для ВСУ
Британия приняла командование коалицией сил по Украине
Зампред ЦБ Заботкин назвал условие, при котором может начаться стагфляция
Запрет Пугачевой и Вайкуле в Латвии: список артистов растет — кто дальше?
ВС России накрыли мощным огнем два украинских порта
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.