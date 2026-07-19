В московском зоопарке родился новый житель

Детеныш японских журавлей родился в московском зоопарке, сообщает Telegram-канал столичного зоосада. Посетители уже могут полюбоваться птенцом в вольере «Японский дворик».

Журавленок вылупился 18 июля, а у его родителей это уже третье потомство. Их первый птенец находится в зоопарке в Гродно, а младший живет на Старой территории Московского зоопарка в отдельном вольере.

По данным зоосада, пол детеныша пока что неизвестен, так как для этого требуется анализ крови. Сейчас японского журавленка кормят четыре раза в день тем же, что едят и взрослые птицы: кусочки рыбы, мяса, яйца и творог, комбикорм и грызуны. Всего в мире живет 2,5 тыс. особей японского журавля.

Ранее четыре щенка большеухой лисицы впервые родились в Новосибирском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения. Лисята уже уверенно осваиваются в вольере: они много времени проводят на улице, а также играют друг с другом и с родителями, а оба взрослых зверя присматривают за потомством. Самец регулярно обходит территорию и следит за происходящим, а при появлении сотрудников родители сразу уводят детенышей в домик и остаются у входа, охраняя их.