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15 июля 2026 в 13:39

Новосибирский зоопарк впервые показал потомство большеухих лисиц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Четыре щенка большеухой лисицы впервые родились в Новосибирском зоопарке, сообщили в пресс-службе учреждения. Лисята уже уверенно осваиваются в вольере: они много времени проводят на улице, а также играют друг с другом и с родителями.

Как рассказали в зоопарке, оба взрослых зверя присматривают за потомством. Самец регулярно обходит территорию и следит за происходящим, а при появлении сотрудников родители сразу уводят детенышей в домик и остаются у входа, охраняя их.

У большеухих лисиц очень развито родительское поведение. Они действуют слаженно: сначала прячут потомство, затем сами занимают оборонительную позицию. Даже во время кормления самец ведет себя максимально заботливо — сначала пропускает малышей, потом самку, и только потом ест сам, — рассказала биолог Анна Бушнева.

Ранее в Ленинградский зоопарк привезли двух молодых двугорбых верблюдиц. Животные родились в 2023 году на ферме «Верблюжий рай» в городе Горячий Ключ. В зоопарке отметили, что в коллекции не было верблюдов несколько лет и посетители регулярно спрашивали, когда же ждать их появления.

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