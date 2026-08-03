Массовое ДТП с участием детей произошло в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло массовое ДТП с участием грузовика и двух легковых автомобилей, пишет «МК в Новосибирске». Пострадали четыре человека, в том числе две 12-летние девочки. Авария случилась вечером на автодороге Инская — Барышево.

По данным издания, водитель грузового автомобиля Scania с полуприцепом двигался со стороны Кольцово в направлении трассы К‑19Р. Автомобилист не успел затормозить перед остановившимся Hyundai Santa Fe и въехал в него. После столкновения внедорожник отбросило на встречную полосу, где он врезался в автомобиль Kia Sportage.

В результате аварии помощь врачей потребовалась водителю Kia, его пассажирке 1987 года рождения, а также девочкам 2013 года рождения, находившимся в автомобиле. В настоящее время полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что в селе Успеновка Ставропольского края при столкновении двух автомобилей травмы получили водитель и трое детей. Прокуратура начала проверку по данному факту.