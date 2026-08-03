Названа причина убийства в подмосковном Солнечногорске

Пьяная ссора стала причиной поножовщины в подмосковном Солнечногорске, в результате которой погиб один человек, сообщили в Главном следственном управлении СК России по Московской области на платформе МАКС. По данным ведомства, конфликт произошел во дворе жилого дома на улице Староандреевской.

Обвиняемый распивал алкогольные напитки в компании знакомых во дворе дома по улице Староандреевской. В какой-то момент между ним и одним из присутствовавших мужчин произошел конфликт. <...> Обвиняемый <...> надел балаклаву и камуфлированную одежду и <...> нанес ножом удар в область груди одному из мужчин, а также удары в область плеча и предплечья второму, — говорится в сообщении ведомства.

Во время допроса 44-летний мужчина полностью признал свою вину и дал показания о случившемся. В настоящее время назначены необходимые экспертизы, а завтра, 4 августа, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемого.

Следователи предъявили мужчине обвинение по статьям об убийстве и покушении на убийство. До этого появилась видеозапись момента нападения. На кадрах также зафиксировано, как один из потерпевших пытался убежать, но был настигнут нападавшим. Известно, что после совершения преступления злоумышленник попытался скрыться, однако правоохранителям удалось быстро установить его местонахождение и задержать.