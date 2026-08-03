Появились кадры убийства в Солнечногорске

В Сети появились кадры убийства, которое произошло в подмосковном Солнечногорске, их публикует Telegram-канал «112». На видеозаписи видно, как мужчина в камуфляжном костюме выходит из подъезда, надевает маску и охотничью куртку и направляется обратно в тот же двор, где остались его приятели.

После этого он подошел к группе людей, достал клинок и пошел на них. Двое мужчин попытались убежать, однако нападавший догнал 44-летнего и нанес ему смертельные удары. Еще один молодой человек получил ранения плеча и предплечья.

Ранее сообщалось, что в Солнечногорске произошло нападение с ножом на прохожих. Один человек погиб, другой был ранен и госпитализирован. Подозреваемый, местный житель 1977 года рождения, был задержан.

До этого в поселке Добровольск Калининградской области произошел конфликт, в результате которого 20-летний молодой человек получил ножевые ранения. 48-летний мужчина напал на него с холодным оружием на площади Героев. В результате потерпевший получил проникающие ранения и был госпитализирован.