Житель Калининградской области напал с ножом на молодого оппонента

В поселке Добровольск Калининградской области 48-летний местный житель напал с ножом на 20-летнего молодого человека в ходе конфликта, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на МВД России. Мужчины повздорили на площади Героев.

В ходе словесной перепалки задержанный несколько раз ударил оппонента ножом в область поясницы. Потерпевшего госпитализировали с проникающими ранениями. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Саратове 77-летняя пенсионерка угрожала ножом 17-летней сотруднице пункта выдачи заказов. Женщину задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело. В качестве меры пресечения ей избрали подписку о невыезде.