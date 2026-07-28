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28 июля 2026 в 15:04

Погибшего добровольца представят к госнаграде за защиту людей от дронов ВСУ

Погибшего добровольца БАРСа Ермакова представят к госнаграде за защиту людей

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
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Добровольца бригады «БАРС-Курск» Александра Ермакова представят к государственной и региональной наградам посмертно, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере МАКС. По его словам, он погиб при защите гражданского населения от атак дронов ВСУ.

Сегодня при защите гражданского населения от атак вражеских дронов геройски погиб доброволец бригады «БАРС-Курск» Александр Ермаков. <...> За проявленные мужество и героизм Александр будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам, — написал он.

Ранее губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил, что сотрудники предприятия в Кирове, погибшие при ракетном ударе ВСУ по объекту, были представлены к государственным наградам посмертно. Глава региона назвал их настоящими героями трудового фронта.

До этого глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, погибшего при атаке дрона ВСУ, представят к госнаграде. По его словам, покойный был профессионалом и душой коллектива. Балицкий уточнил, что Яковлев проработал на станции более 20 лет.

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