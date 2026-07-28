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28 июля 2026 в 15:50

Страуса из Борского района Нижнего Новгорода пообещал забрать хозяин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Страуса из Борского района Нижнего Новгорода пообещал забрать хозяин, сообщает Pravda-nn.ru. Несколько дней он гулял по деревням и в конце выбрал в качестве места обитания огород в Глазково.

Сообщается, что местные ветеринары несколько раз пытались поймать птицу, но не смогли. У службы нет специальных приспособлений для отлова, а из-за силы страуса есть риск травмирования сотрудников.

Теперь забрать птицу сможет только хозяин. По закону страус — имущество собственника, поэтому только хозяин может решить, что с ним делать дальше: например, передать в зоопарк или другим лицам.

Ранее сообщалось, что краснодарские полицейские начали проверять информацию о живущей в Юбилейном микрорайоне пуме. По слухам, животное обитает в одном из частных домовладений.

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Нижний Новгород
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ветеринары
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