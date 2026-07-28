На курортах России все чаще покупают самое компактное жилье

С января по июнь 2026 года покупатели недвижимости на курортах почти полностью переключились на компактное жилье, рассказал NEWS.ru сооснователь системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. Так, в Анапе доля малогабариток (студий и «однушек») достигла 79% от всех сделок, в Краснодаре — 58%, уточнил он. По словам аналитика, такой выбор продиктован не желанием жить у моря, а расчетом на сдачу в аренду.

В первом полугодии 2026 года максимальные доли сделок в курортных регионах зафиксированы для студий и однокомнатных квартир — от 58% в Краснодаре до 79% в Анапе. Такое смещение в сторону компактных форматов обусловлено целями приобретения — это в первую очередь может быть актив для сдачи в аренду, — сказал Лобжанидзе.

Эксперт добавил, что малогабаритки берут не только ради аренды: в них вполне комфортно можно отдыхать и с семьей. Кроме того, небольшие студии и «однушки» остаются самым дешевым вариантом входа на рынок, а значит, их проще перепродать в будущем — такие лоты традиционно пользуются спросом.

Лобжанидзе привел и конкретные цифры: в Анане за полгода заключили 927 сделок — это на 43% больше, чем год назад. А вторым по перспективности направлением он назвал Кавказские Минеральные Воды. Регион получает активную господдержку, что подогревает интерес покупателей.

Ранее эксперт по недвижимости Александр Чернокульский рассказал, что в некоторых случаях сдача ипотечной квартиры может быть запрещена. Он отметил, что перед заключением сделки нужно проверить кредитный договор.