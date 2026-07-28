Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 16:38

На курортах России все чаще покупают самое компактное жилье

Аналитик Лобжанидзе: в Анапе 79% купленных квартир являются малогабаритными

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

С января по июнь 2026 года покупатели недвижимости на курортах почти полностью переключились на компактное жилье, рассказал NEWS.ru сооснователь системы мониторинга и анализа рынка новостроек bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. Так, в Анапе доля малогабариток (студий и «однушек») достигла 79% от всех сделок, в Краснодаре — 58%, уточнил он. По словам аналитика, такой выбор продиктован не желанием жить у моря, а расчетом на сдачу в аренду.

В первом полугодии 2026 года максимальные доли сделок в курортных регионах зафиксированы для студий и однокомнатных квартир — от 58% в Краснодаре до 79% в Анапе. Такое смещение в сторону компактных форматов обусловлено целями приобретения — это в первую очередь может быть актив для сдачи в аренду, — сказал Лобжанидзе.

Эксперт добавил, что малогабаритки берут не только ради аренды: в них вполне комфортно можно отдыхать и с семьей. Кроме того, небольшие студии и «однушки» остаются самым дешевым вариантом входа на рынок, а значит, их проще перепродать в будущем — такие лоты традиционно пользуются спросом.

Лобжанидзе привел и конкретные цифры: в Анане за полгода заключили 927 сделок — это на 43% больше, чем год назад. А вторым по перспективности направлением он назвал Кавказские Минеральные Воды. Регион получает активную господдержку, что подогревает интерес покупателей.

Ранее эксперт по недвижимости Александр Чернокульский рассказал, что в некоторых случаях сдача ипотечной квартиры может быть запрещена. Он отметил, что перед заключением сделки нужно проверить кредитный договор.

Экономика
Россия
недвижимость
курорты
жилье
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист ЦСКА оценил перспективы команды в РПЛ
Политолог ответил, может ли Лумер повлиять на позицию Трампа по Украине
Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем
Раскрыты подробности о состоянии мальчика, пострадавшего в Керчи из-за ВСУ
СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в песчаном карьере
«Мы не можем»: Мерц признался, почему Германия не встанет против Израиля
Деньги от вебинаров Блиновской перечислялись вологодскому рыбохозяйству
Раскрыто, когда в Липецком крае можно заправлять машины без учета номеров
Врач предупредил о смертельной опасности стресса от побоев
Иран придумал наказание для стран-сторонников Трампа
В Госдуме заговорили об изменениях в порядке пересдачи ЕГЭ
Эксперт объяснил агрессивную позицию Украины по отношению к Ирану
Украинский дрон атаковал частный дом и ранил четырех человек
Личности всех участников конфликта с умершим ученым-аграрием установлены
В США раскрыли, чем российские удары по портам обернулись для Украины
В Берлине выросло число пострадавших в результате теракта
В Белом доме началась встреча Зеленского и Трампа
«Водитель мог остановить»: друг погибшего мальчика о трагедии с воротами
Платежная система Visa сократит тысячи сотрудников
Израиль уничтожил более 20 деревень на юге Ливана
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.