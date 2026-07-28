Россиянам дали советы, как путешествовать с ручной кладью

Взвешивать сумку с ручной кладью лучше заранее, до выхода из дома, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России. Различные перевозчики предоставляют свои нормативы по провозу.

Для начала необходимо понять нормы бесплатной ручной клади у конкретной авиакомпании. У одних это пять килограммов, у других — восемь или десять. Регламентируются также размеры — их важно смотреть, так как могут попросить измерить сумку калибратором. У многих лоукостеров не получится провезти по размерам стандартный чемодан cabin size, — сообщили в АТОР.

Для того чтобы взвесить сумку дома, специалисты советуют встать на весы без сумки, потом с ней и вычесть первый вес из второго. Также эксперты советуют надеть на себя часть одежды в случае перевеса и отказаться от запасной обуви.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что объемные жидкие лекарства необходимо провозить в багаже. Он отметил, что для препаратов в жидкой форме действует общее правило провоза жидкостей в салоне: объем каждой емкости — не более 100 миллилитров.