Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
28 июля 2026 в 16:52

Россиянам дали советы, как путешествовать с ручной кладью

АТОР: взвешивать сумку с ручной кладью лучше заранее

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Взвешивать сумку с ручной кладью лучше заранее, до выхода из дома, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России. Различные перевозчики предоставляют свои нормативы по провозу.

Для начала необходимо понять нормы бесплатной ручной клади у конкретной авиакомпании. У одних это пять килограммов, у других — восемь или десять. Регламентируются также размеры — их важно смотреть, так как могут попросить измерить сумку калибратором. У многих лоукостеров не получится провезти по размерам стандартный чемодан cabin size, — сообщили в АТОР.

Для того чтобы взвесить сумку дома, специалисты советуют встать на весы без сумки, потом с ней и вычесть первый вес из второго. Также эксперты советуют надеть на себя часть одежды в случае перевеса и отказаться от запасной обуви.

Ранее директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что объемные жидкие лекарства необходимо провозить в багаже. Он отметил, что для препаратов в жидкой форме действует общее правило провоза жидкостей в салоне: объем каждой емкости — не более 100 миллилитров.

Общество
перелеты
сумки
АТОР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-футболист ЦСКА оценил перспективы команды в РПЛ
Политолог ответил, может ли Лумер повлиять на позицию Трампа по Украине
Молдавия заблокировала переговоры с Приднестровьем
Раскрыты подробности о состоянии мальчика, пострадавшего в Керчи из-за ВСУ
СК возбудил уголовное дело после гибели девочки в песчаном карьере
«Мы не можем»: Мерц признался, почему Германия не встанет против Израиля
Миллионы с марафонов Блиновской потратили на разведение рыбы в Вологде
Раскрыто, когда в Липецком крае можно заправлять машины без учета номеров
Врач предупредил о смертельной опасности стресса от побоев
Иран придумал наказание для стран-сторонников Трампа
В Госдуме заговорили об изменениях в порядке пересдачи ЕГЭ
Эксперт объяснил агрессивную позицию Украины по отношению к Ирану
Украинский дрон атаковал частный дом и ранил четырех человек
Личности всех участников конфликта с умершим ученым-аграрием установлены
В США раскрыли, чем российские удары по портам обернулись для Украины
В Берлине выросло число пострадавших в результате теракта
В Белом доме началась встреча Зеленского и Трампа
«Водитель мог остановить»: друг погибшего мальчика о трагедии с воротами
Платежная система Visa сократит тысячи сотрудников
Израиль уничтожил более 20 деревень на юге Ливана
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.