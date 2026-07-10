В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже

В Роскачестве ответили, какие препараты можно провозить только в багаже Эксперт Роскачества Поздняков: объемные жидкие лекарства нужно везти в багаже

Объемные жидкие лекарства необходимо провозить в багаже, заявил RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Он отметил, что для препаратов в жидкой форме действует общее правило провоза жидкостей в салоне: объем каждой емкости — не более 100 миллилитров.

Исключение — препараты, которые жизненно необходимы прямо во время полета: их можно взять в объеме больше 100 миллилитров, но на досмотре нужно будет показать рецепт или справку от врача, подтверждающую необходимость в них, — сказал Поздняков.

Эксперт Роскачества подчеркнул, что обычные лекарства можно брать как в ручную кладь, так и в багаж без специальных разрешений. Он посоветовал также учитывать правила ввоза тех или иных лекарств при международных перелетах.

Ранее генеральный директор Центра туризма и отдыха Люсинэ Кодякова заявила, что авиакомпания обязана возместить клиенту ущерб за поврежденный багаж. По ее словам, для этого необходимо заполнить соответствующее заявление, приложив чеки на вещи и фотографии дефектов.