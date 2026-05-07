07 мая 2026 в 13:31

Турэксперт рассказала, как получить компенсацию за сломанный багаж

Авиакомпания обязана возместить клиенту ущерб за поврежденный багаж, заявила NEWS.ru генеральный директор «Центра туризма и отдыха» Люсинэ Кодякова. По ее словам, для этого необходимо заполнить соответствующее заявление, приложив чеки на вещи и фотографии дефектов.

Потеряли багаж? Сломали чемодан? Авиакомпания обязана заплатить до €1,5 тыс. (более 130 тыс. рублей) по Монреальской конвенции. Но нужно действовать по инструкции. Для этого стоит написать заявление о повреждении багажа. Не покидайте аэропорт, пока не заполните бумаги. У вас есть семь дней на жалобу о повреждении и 21 день — о пропаже. Опоздали — отказ. Понадобятся посадочный талон, багажная бирка, паспорт и чеки на ценные вещи. Если чемодан сильно поврежден, то потребуется фото до и после, — поделилась Кодякова.

Она уточнила, что к повреждениям относятся сломанный замок, колесо, ручка, вмятина и порез. По словам эксперта, потертости и царапины считаются естественным износом и за них компенсация не предусмотрена. Если же ценность вещей не подтверждена, то компенсация рассчитывается по весу: до $20 (около 1,5 тыс. рублей) за каждый килограмм.

Компенсацию платит авиакомпания, которая осуществляла перелет. Сначала подаете требования туда. Если отказ — в суд. Имеет смысл нанимать юриста, специализирующегося на авиаспорах. Шансы выиграть высокие. Совет: ценные вещи возите в ручной клади. Перед полетом сфотографируйте содержимое чемодана. И купите страховку багажа: это ускорит получение компенсации и избавит от споров с перевозчиком, — заключила Кодякова.

Ранее эксперт по туризму Елена Гордая посоветовала использовать клиновидный резиновый стоппер для защиты от проникновения в номер отеля. По ее словам, на дверную ручку можно повесить портативную звуковую сигнализацию.

Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
