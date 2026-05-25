Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Фото: D-NEWS.ru
Анемона St. Brigid — это настоящая жемчужина весеннего сада, которая напоминает миниатюрный пион или махровую камелию. Благодаря крупным густомахровым цветкам, собранным в корзинки диаметром до 5–7 см, и высоте компактного кустика от 20 до 30 см, она идеально подходит для создания ярких пятен на переднем плане цветников. Смесь окрасок сорта включает в себя настоящий фейерверк оттенков: от ослепительно-белого и нежно-розового до огненно-красного, сиреневого и глубокого фиолетового. Цветение начинается в мае и продолжается до конца июня, радуя глаз разноцветьем.

Плотные, бархатистые лепестки анемоны отлично держат форму в срезке, сохраняя свежесть в вазе до двух недель, что делает ее фаворитом среди флористов. В отличие от многих капризных многолетников, эта анемона не требует сложного ухода. Она предпочитает полутенистые места и плодородные, хорошо дренированные почвы, не вынося застоя воды. В средней полосе клубни на зиму выкапывают и хранят в прохладном месте, а весной вновь высаживают на постоянное место. Это растение станет настоящим украшением бордюров, контейнеров и рокариев, даря атмосферу европейского сада.

Мария Левицкая
