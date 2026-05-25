Посадите в мае — летом сад в белоснежных колокольчиках с лимонной сердцевиной. Многолетник с жемчужными лепестками

Фрезия гибридная «Уайт» (Freesia hybrida Double White) — это белоснежный бриллиант сада, который дарит ощущение свежести и чистоты. Ее крупные махровые цветки диаметром до 8 см собраны в односторонние соцветия по 5–12 бутонов. Каждый цветок напоминает изящный воронковидный колокольчик с заостренными атласными лепестками и желтым зевом в основании.

На прочных цветоносах высотой 40–60 см они распускаются постепенно, продлевая наслаждение. Аромат фрезии — нежный, сладковатый, с нотками ландыша и цитрусов, который особенно ощутим в утренние и вечерние часы. Цветение этого многолетника (в нашем климате выращиваемого как летник) наступает в июле — сентябре и длится до 6 недель. Фрезия предпочитает солнечные места с легкой полутенью и плодородные, хорошо дренированные почвы, не выносит застоя воды. Прекрасно подходит для срезки — в вазе стоит до двух недель. Идеальна для бордюров, рабаток и контейнеров на террасах.

