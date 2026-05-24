Один бутон раскрывается в бархатный шар винно-красного цвета до 10 см. Живое украшение для сада

Ранункулюс «бургундия» — это настоящая драгоценность среди садовых цветов, чьи густомахровые бутоны напоминают бокал благородного вина. Сорт отличается стабильной махровостью, которая сохраняется на протяжении всего периода цветения растения.

Диаметр достигает 8–10 см, а высота компактного кустика варьируется от 20 до 60 см. На одном растении может распускаться до нескольких десятков бутонов, создавая эффект праздничного фейерверка. В отличие от капризных роз, этот многолетник (в средней полосе выращиваемый как однолетник) не требует сложного ухода, но дарит цветы идеальной формы.

Он предпочитает солнечные места и регулярный, но умеренный полив. Великолепен как в срезке (стоит в вазе до двух недель), так и в контейнерах на террасах. Это цветок для тех, кто ищет в саду нотку изысканности и теплого, драгоценного оттенка.

