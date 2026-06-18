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18 июня 2026 в 04:06

Сразу три крупных российских аэропорта попали под ограничения

В аэропортах Жуковского, Внуково и Шереметьево ввели временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Жуковского, Внуково и Шереметьево, сообщили в Telegram-канале Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в ведомстве.

Аэропорты Жуковский (Раменское), Шереметьево, Внуково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее в московском аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Инициированные меры связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов, отметили в ведомстве.

До этого Росавиация сняла временные ограничения сразу в четырех российских аэропортах. Речь идет об авиагаванях Казани, Нижнекамска (Бегишево), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Чуть раньше ограничения на работу сняли в аэропорту Краснодара (Пашковский).

Кроме того, ведомство выпустило специальные рекомендации (NOTAM) для российских авиакомпаний касательно использования воздушного пространства Ирана. Федеральное агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты в эту страну.

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