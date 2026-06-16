Росавиация сняла все ограничения на работу аэропорта Краснодара

Временные ограничения сняли в аэропорту Краснодара, говорится в официальном Telegram-канале Росавиации. По информации ведомства, на данный момент воздушная гавань вновь принимает и отправляет самолеты.

Аэропорт Краснодар (Пашковский): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — отметили в агентстве.

Ранее Росавиация опубликовала методические рекомендации для обеспечения безопасности полетов сверхлегких и легких самолетов в условиях противодействия атакам БПЛА. Экипажам предписано при полетах в классах Н и G со скоростью до 300 км/ч не отклоняться от запланированной траектории более чем на один километр.

До этого стало известно, что более 40 авиарейсов задержались в аэропортах Сочи, Геленджика и Краснодара на фоне введенных 13 июня ограничений. Так, в Сочи были задержаны 12 рейсов на вылет, в том числе в Нижний Новгород, Москву и Сыктывкар.